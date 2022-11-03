https://ria.ru/20221103/zaes-1828997124.html

МАГАТЭ заявило о переводе двух блоков ЗАЭС на "холодный останов"

МАГАТЭ заявило о переводе двух блоков ЗАЭС на "холодный останов" - РИА Новости, 03.11.2022

МАГАТЭ заявило о переводе двух блоков ЗАЭС на "холодный останов"

Два блока Запорожской АЭС из-за прекращения внешнего энергоснабжения переводятся из режима "горячего останова" на "холодный останов", сообщили в МАГАТЭ. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:02

2022-11-03T15:02

2022-11-03T15:02

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энергодар

днепр (город)

европа

магатэ

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Два блока Запорожской АЭС из-за прекращения внешнего энергоснабжения переводятся из режима "горячего останова" на "холодный останов", сообщили в МАГАТЭ."После отключения внешнего питания два реактора, которые находились в режиме горячего останова... переводятся в режим холодного останова. Четыре других реактора уже находились в режиме холодного останова", - говорится в заявлении агентства.В четверг в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС вновь потеряла доступ к внешнему электроснабжению из-за ночного обстрела и сейчас получает резервное питание от аварийных дизель-генераторов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828914175.html

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в мире, энергодар, днепр (город), европа, магатэ, запорожская аэс