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МАГАТЭ заявило о переводе двух блоков ЗАЭС на "холодный останов" - РИА Новости, 03.11.2022
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МАГАТЭ заявило о переводе двух блоков ЗАЭС на "холодный останов"
МАГАТЭ заявило о переводе двух блоков ЗАЭС на "холодный останов" - РИА Новости, 03.11.2022
МАГАТЭ заявило о переводе двух блоков ЗАЭС на "холодный останов"
Два блока Запорожской АЭС из-за прекращения внешнего энергоснабжения переводятся из режима "горячего останова" на "холодный останов", сообщили в МАГАТЭ. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:02
2022-11-03T15:02
в мире
энергодар
днепр (город)
европа
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Два блока Запорожской АЭС из-за прекращения внешнего энергоснабжения переводятся из режима "горячего останова" на "холодный останов", сообщили в МАГАТЭ."После отключения внешнего питания два реактора, которые находились в режиме горячего останова... переводятся в режим холодного останова. Четыре других реактора уже находились в режиме холодного останова", - говорится в заявлении агентства.В четверг в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС вновь потеряла доступ к внешнему электроснабжению из-за ночного обстрела и сейчас получает резервное питание от аварийных дизель-генераторов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
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в мире, энергодар, днепр (город), европа, магатэ, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
15:02 03.11.2022
 
МАГАТЭ заявило о переводе двух блоков ЗАЭС на "холодный останов"

МАГАТЭ: два блока ЗАЭС перевели на "холодный останов" из-за прекращения энергоснабжения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Два блока Запорожской АЭС из-за прекращения внешнего энергоснабжения переводятся из режима "горячего останова" на "холодный останов", сообщили в МАГАТЭ.
"После отключения внешнего питания два реактора, которые находились в режиме горячего останова... переводятся в режим холодного останова. Четыре других реактора уже находились в режиме холодного останова", - говорится в заявлении агентства.
В четверг в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС вновь потеряла доступ к внешнему электроснабжению из-за ночного обстрела и сейчас получает резервное питание от аварийных дизель-генераторов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Реакторы Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Дополняется
ЗАЭС полностью отключили от украинской энергосистемы, сообщили власти
 
В миреЭнергодарДнепр (город)ЕвропаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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