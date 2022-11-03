https://ria.ru/20221103/zaes-1828991310.html

Доход работников Запорожской АЭС в России вырос на 25-30 процентов

Доход работников Запорожской АЭС в России вырос на 25-30 процентов - РИА Новости, 03.11.2022

Доход работников Запорожской АЭС в России вырос на 25-30 процентов

Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свою первую зарплату в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:48

2022-11-03T14:48

2022-11-03T14:48

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

запорожская аэс

росэнергоатом

украина

запорожская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824517033_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_0cad1a16db7170216e1b58ff65b67be3.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свою первую зарплату в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила пресс-служба ЗАЭС."Сегодня, 3 ноября 2022 года, сотрудники эксплуатирующей организации атомной станции получили первую зарплату - уже как полноценные участники российского атомного сообщества", - говорится в релизе.Размеры заработной платы, система оплата труда и социальные льготы на ЗАЭС приведены к практике, применяемой на российских атомных станциях, отмечает пресс-служба. "Это значит, что уровень дохода сотрудников ЗАЭС вырос на 25-30%. Социальный пакет сохранится в полном объеме, а после подписания нового коллективного договора за счет приведения его к российским стандартам даже расширится", - говорится в пресс-релизе.В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом".Как поясняет "ЭО ЗАЭС", после подписания контракта и независимо от того, в какой день октября сотрудник его подписал, ему будет начислена полная заработная плата за весь месяц, а также "подъемные" в размере одного должностного оклада. Зарплата перечисляется на личный счет в рублях. Такие же правила будут действовать еще и в ноябре нынешнего года.Все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты подписали документы с новой эксплуатирующей компанией, заявил накануне советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. По его словам, речь идет о начальниках смен станции, оперативном персонале, руководстве энергоблоками, главном инженере и его заместителях.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828882081.html

https://ria.ru/20221031/zaes-1828155467.html

https://ria.ru/20221029/desant-1827732296.html

россия

энергодар

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, энергодар, запорожская аэс, росэнергоатом, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр, общество