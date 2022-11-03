https://ria.ru/20221103/zaes-1828991310.html
Доход работников Запорожской АЭС в России вырос на 25-30 процентов
Доход работников Запорожской АЭС в России вырос на 25-30 процентов - РИА Новости, 03.11.2022
Доход работников Запорожской АЭС в России вырос на 25-30 процентов
Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свою первую зарплату в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:48
2022-11-03T14:48
2022-11-03T14:48
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
запорожская аэс
росэнергоатом
украина
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свою первую зарплату в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила пресс-служба ЗАЭС."Сегодня, 3 ноября 2022 года, сотрудники эксплуатирующей организации атомной станции получили первую зарплату - уже как полноценные участники российского атомного сообщества", - говорится в релизе.Размеры заработной платы, система оплата труда и социальные льготы на ЗАЭС приведены к практике, применяемой на российских атомных станциях, отмечает пресс-служба. "Это значит, что уровень дохода сотрудников ЗАЭС вырос на 25-30%. Социальный пакет сохранится в полном объеме, а после подписания нового коллективного договора за счет приведения его к российским стандартам даже расширится", - говорится в пресс-релизе.В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом".Как поясняет "ЭО ЗАЭС", после подписания контракта и независимо от того, в какой день октября сотрудник его подписал, ему будет начислена полная заработная плата за весь месяц, а также "подъемные" в размере одного должностного оклада. Зарплата перечисляется на личный счет в рублях. Такие же правила будут действовать еще и в ноябре нынешнего года.Все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты подписали документы с новой эксплуатирующей компанией, заявил накануне советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. По его словам, речь идет о начальниках смен станции, оперативном персонале, руководстве энергоблоками, главном инженере и его заместителях.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20221103/zaes-1828882081.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, энергодар, запорожская аэс, росэнергоатом, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Украина, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество
Доход работников Запорожской АЭС в России вырос на 25-30 процентов
Работники ЗАЭС получили первую зарплату в России, превышающую украинскую на 25 процентов
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свою первую зарплату в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
"Сегодня, 3 ноября 2022 года, сотрудники эксплуатирующей организации атомной станции получили первую зарплату - уже как полноценные участники российского атомного сообщества", - говорится в релизе.
Размеры заработной платы, система оплата труда и социальные льготы на ЗАЭС приведены к практике, применяемой на российских атомных станциях, отмечает пресс-служба. "Это значит, что уровень дохода сотрудников ЗАЭС вырос на 25-30%. Социальный пакет сохранится в полном объеме, а после подписания нового коллективного договора за счет приведения его к российским стандартам даже расширится", - говорится в пресс-релизе.
В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом
".
Как поясняет "ЭО ЗАЭС", после подписания контракта и независимо от того, в какой день октября сотрудник его подписал, ему будет начислена полная заработная плата за весь месяц, а также "подъемные" в размере одного должностного оклада. Зарплата перечисляется на личный счет в рублях. Такие же правила будут действовать еще и в ноябре нынешнего года.
Все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты подписали документы с новой эксплуатирующей компанией, заявил накануне советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. По его словам, речь идет о начальниках смен станции, оперативном персонале, руководстве энергоблоками, главном инженере и его заместителях.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.