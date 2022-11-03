https://ria.ru/20221103/zaes-1828914175.html

ЗАЭС полностью отключили от украинской энергосистемы, сообщили власти

ЗАЭС полностью отключили от украинской энергосистемы, сообщили власти - РИА Новости, 03.11.2022

ЗАЭС полностью отключили от украинской энергосистемы, сообщили власти

Запорожская АЭС на данный момент полностью отключена от украинской энергосистемы, аварийной ситуации не допущено, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:47

2022-11-03T11:47

2022-11-03T15:03

запорожская аэс

россия

украина

владимир рогов

запорожская область

энергодар

росэнергоатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824658735_0:433:2729:1968_1920x0_80_0_0_3050235ffdca90073f1f735275c39ad8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Запорожская АЭС на данный момент полностью отключена от украинской энергосистемы, аварийной ситуации не допущено, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре. После этого украинская сторона, по словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, обесточила две линии Запорожской АЭС, в результате чего атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов."На данный момент Запорожская АЭС полностью отключена от украинской энергосистемы. Сейчас атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов. Система питания оптимизирована", - сказал Рогов.По его словам, аварийной ситуации на атомной станции не допущено."Радиационный фон в норме", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20221103/nikolaev-1828893560.html

https://ria.ru/20221103/zaes-1828874693.html

россия

украина

запорожская область

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, россия, украина, владимир рогов, запорожская область, энергодар, росэнергоатом