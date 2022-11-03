https://ria.ru/20221103/zaes-1828914175.html
ЗАЭС полностью отключили от украинской энергосистемы, сообщили власти
ЗАЭС полностью отключили от украинской энергосистемы, сообщили власти - РИА Новости, 03.11.2022
ЗАЭС полностью отключили от украинской энергосистемы, сообщили власти
Запорожская АЭС на данный момент полностью отключена от украинской энергосистемы, аварийной ситуации не допущено, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:47
2022-11-03T11:47
2022-11-03T15:03
запорожская аэс
россия
украина
владимир рогов
запорожская область
энергодар
росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Запорожская АЭС на данный момент полностью отключена от украинской энергосистемы, аварийной ситуации не допущено, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре. После этого украинская сторона, по словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, обесточила две линии Запорожской АЭС, в результате чего атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов."На данный момент Запорожская АЭС полностью отключена от украинской энергосистемы. Сейчас атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов. Система питания оптимизирована", - сказал Рогов.По его словам, аварийной ситуации на атомной станции не допущено."Радиационный фон в норме", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20221103/nikolaev-1828893560.html
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запорожская аэс, россия, украина, владимир рогов, запорожская область, энергодар, росэнергоатом
Запорожская АЭС, Россия, Украина, Владимир Рогов, Запорожская область, Энергодар, Росэнергоатом
Материал дополняется
11:47 03.11.2022 (обновлено: 15:03 03.11.2022)
ЗАЭС полностью отключили от украинской энергосистемы, сообщили власти
Запорожскую АЭС полностью отключили от украинской энергосистемы, радиационный фон в норме