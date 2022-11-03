https://ria.ru/20221103/zaes-1828836110.html

Рогов заявил о предотвращении теракта на ЗАЭС, который Киев готовил с весны

Рогов заявил о предотвращении теракта на ЗАЭС, который Киев готовил с весны - РИА Новости, 03.11.2022

Рогов заявил о предотвращении теракта на ЗАЭС, который Киев готовил с весны

На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были киевские власти, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T02:54

2022-11-03T02:54

2022-11-03T06:10

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

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энергодар

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служба безопасности украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были киевские власти, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, согласно имеющимся сведениям, Украина готовила взрыв с весны — на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил представитель ГСА."Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым, оставив население города этой зимой без тепла", — подчеркнул собеседник агентства.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221031/zaes-1828155467.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

энергодар

украина

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