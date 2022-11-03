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На севере Китая пройдет Международная ярмарка цифровой экономики-2022 - РИА Новости, 03.11.2022
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На севере Китая пройдет Международная ярмарка цифровой экономики-2022
На севере Китая пройдет Международная ярмарка цифровой экономики-2022 - РИА Новости, 03.11.2022
На севере Китая пройдет Международная ярмарка цифровой экономики-2022
Китайская международная ярмарка цифровой экономики пройдет с 16 по 18 ноября в городе Шицзячжуан (провинция Хэбэй). РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:32
2022-11-03T14:32
россия-китай: главное
китай
экономика
технологии
хэбэй
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МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская международная ярмарка цифровой экономики пройдет с 16 по 18 ноября в городе Шицзячжуан (провинция Хэбэй).В рамках ярмарки пройдёт в общей сложности 38 подфорумов, которые будут посвящены метавселенной, облачным вычислениям, промышленному интернету и управлению безопасностью данных. Провинции Хэйлунцзян, Фуцзянь и Шэньси в этом году примут участие в ярмарке в качестве почетных гостей, чтобы обсудить новые тенденции развития цифровой экономики.В ходе ярмарки также будут опубликованы различные исследовательские доклады и проведены многочисленные мероприятия по продвижению коммерциализации инновации.В то же время в рамках ярмарки будет организовано четыре больших конкурса, посвященных таким темам, как технологии в сфере защиты конфиденциальности, инновации в сфере интегральных схем, большие данные и интеллектуально подключенные автомобили.Организаторами этого мероприятия выступят министерство промышленности и информатизации КНР, Госкомитет по делам развития и реформ КНР и народное правительство провинции Хэбэй.
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китай, экономика, технологии, хэбэй
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Технологии, Хэбэй
14:32 03.11.2022
 

На севере Китая пройдет Международная ярмарка цифровой экономики-2022

© AFP 2022 / Greg BakerНациональный флаг в Шицзячжуане, Китай
Национальный флаг в Шицзячжуане, Китай - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / Greg Baker
Национальный флаг в Шицзячжуане, Китай
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская международная ярмарка цифровой экономики пройдет с 16 по 18 ноября в городе Шицзячжуан (провинция Хэбэй).
В рамках ярмарки пройдёт в общей сложности 38 подфорумов, которые будут посвящены метавселенной, облачным вычислениям, промышленному интернету и управлению безопасностью данных. Провинции Хэйлунцзян, Фуцзянь и Шэньси в этом году примут участие в ярмарке в качестве почетных гостей, чтобы обсудить новые тенденции развития цифровой экономики.
В ходе ярмарки также будут опубликованы различные исследовательские доклады и проведены многочисленные мероприятия по продвижению коммерциализации инновации.
В то же время в рамках ярмарки будет организовано четыре больших конкурса, посвященных таким темам, как технологии в сфере защиты конфиденциальности, инновации в сфере интегральных схем, большие данные и интеллектуально подключенные автомобили.
Организаторами этого мероприятия выступят министерство промышленности и информатизации КНР, Госкомитет по делам развития и реформ КНР и народное правительство провинции Хэбэй.
Шанхай - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 16:42Россия-Китай: Главное
В Шанхае 5-10 ноября пройдет V Китайская выставка импортных товаров
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономикаТехнологииХэбэй
 
 
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