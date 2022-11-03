https://ria.ru/20221103/yarmarka-1828979499.html

На севере Китая пройдет Международная ярмарка цифровой экономики-2022

На севере Китая пройдет Международная ярмарка цифровой экономики-2022 - РИА Новости, 03.11.2022

На севере Китая пройдет Международная ярмарка цифровой экономики-2022

Китайская международная ярмарка цифровой экономики пройдет с 16 по 18 ноября в городе Шицзячжуан (провинция Хэбэй). РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:32

2022-11-03T14:32

2022-11-03T14:32

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китай

экономика

технологии

хэбэй

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МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская международная ярмарка цифровой экономики пройдет с 16 по 18 ноября в городе Шицзячжуан (провинция Хэбэй).В рамках ярмарки пройдёт в общей сложности 38 подфорумов, которые будут посвящены метавселенной, облачным вычислениям, промышленному интернету и управлению безопасностью данных. Провинции Хэйлунцзян, Фуцзянь и Шэньси в этом году примут участие в ярмарке в качестве почетных гостей, чтобы обсудить новые тенденции развития цифровой экономики.В ходе ярмарки также будут опубликованы различные исследовательские доклады и проведены многочисленные мероприятия по продвижению коммерциализации инновации.В то же время в рамках ярмарки будет организовано четыре больших конкурса, посвященных таким темам, как технологии в сфере защиты конфиденциальности, инновации в сфере интегральных схем, большие данные и интеллектуально подключенные автомобили.Организаторами этого мероприятия выступят министерство промышленности и информатизации КНР, Госкомитет по делам развития и реформ КНР и народное правительство провинции Хэбэй.

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китай

хэбэй

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, технологии, хэбэй