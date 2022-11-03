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Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в ЯНАО - РИА Новости, 03.11.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221103/yanao-1828952734.html
Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в ЯНАО
Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в ЯНАО - РИА Новости, 03.11.2022
Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в ЯНАО
Несовершеннолетние дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посещать кружки и секции в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:38
2022-11-03T13:38
ямало-ненецкий автономный округ
россия
лабытнанги
губкинский
общество
дети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Несовершеннолетние дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посещать кружки и секции в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Определен порядок предоставления меры поддержки детям участников СВО. Они смогут бесплатно посещать кружки, секции в государственных учреждениях культуры округа. Мера поддержки распространяется на три окружных учреждения: музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского, Окружной центр национальных культур и Национальную библиотеку ЯНАО", - говорится в сообщении.По поручению губернатора меру поддержки также распространят на муниципальные учреждения. Это станет возможным после принятия соответствующих документов. Решения уже приняты в Лабытнанги, Губкинском и Надымском районе. Ожидается, что ребятам будут доступны бесплатные занятия в 268 творческих объединениях на базе 55 учреждений в 13 муниципалитетах округа.Для того, чтобы подтвердить принадлежность к категории, родителю ребенка необходимо обратиться непосредственно в учреждение культуры, написать заявление на бесплатное оказание услуги и предоставить свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего ребенка, паспорт родителя и документ, выданный военкоматом. Бесплатно посещать секции можно на период участия военнослужащего в СВО. При условии оплаты услуг до указанной даты родителям необходимо обратиться к руководителю учреждения культуры и инициировать перерасчет.Мера поддержки распространяется на участников СВО: граждан России, призванных на военную службу по мобилизации, добровольцев, участников батальонов "БАРС", сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, уточняет пресс-служба.
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россия, лабытнанги, губкинский, общество, дети
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Лабытнанги, Губкинский, Общество, Дети
13:38 03.11.2022
 

Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в ЯНАО

© Фото : Правительство ЯНАОДети участников спецоперации смогут бесплатно посещать кружки и секции в ЯНАО
Дети участников спецоперации смогут бесплатно посещать кружки и секции в ЯНАО - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Правительство ЯНАО
Дети участников спецоперации смогут бесплатно посещать кружки и секции в ЯНАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Несовершеннолетние дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посещать кружки и секции в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Определен порядок предоставления меры поддержки детям участников СВО. Они смогут бесплатно посещать кружки, секции в государственных учреждениях культуры округа. Мера поддержки распространяется на три окружных учреждения: музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского, Окружной центр национальных культур и Национальную библиотеку ЯНАО", - говорится в сообщении.
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По поручению губернатора меру поддержки также распространят на муниципальные учреждения. Это станет возможным после принятия соответствующих документов. Решения уже приняты в Лабытнанги, Губкинском и Надымском районе. Ожидается, что ребятам будут доступны бесплатные занятия в 268 творческих объединениях на базе 55 учреждений в 13 муниципалитетах округа.
Для того, чтобы подтвердить принадлежность к категории, родителю ребенка необходимо обратиться непосредственно в учреждение культуры, написать заявление на бесплатное оказание услуги и предоставить свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего ребенка, паспорт родителя и документ, выданный военкоматом. Бесплатно посещать секции можно на период участия военнослужащего в СВО. При условии оплаты услуг до указанной даты родителям необходимо обратиться к руководителю учреждения культуры и инициировать перерасчет.
Мера поддержки распространяется на участников СВО: граждан России, призванных на военную службу по мобилизации, добровольцев, участников батальонов "БАРС", сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, уточняет пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЛабытнангиГубкинскийОбществоДети
 
 
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