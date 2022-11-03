https://ria.ru/20221103/vystavka-1828926753.html

В Москве открывается вторая часть выставки об эпохе "оттепели"

В Москве открывается вторая часть выставки об эпохе "оттепели" - РИА Новости, 03.11.2022

В Москве открывается вторая часть выставки об эпохе "оттепели"

Второй эпизод трехсерийной выставки "Центр исследований Оттепели" открывается в Центре Вознесенского. Он посвящен типографическим опытам одного из главных... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:05

2022-11-03T14:05

2022-11-03T14:05

культура

новости культуры

анри матисс

эдуард лимонов

ссср

москва

пабло пикассо

российская государственная библиотека

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Второй эпизод трехсерийной выставки "Центр исследований Оттепели" открывается в Центре Вознесенского. Он посвящен типографическим опытам одного из главных типографов СССР Соломона Телингатера, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Экспозиция, как и в прошлый раз, поделена на три части по залам: "Алфавит и Оттепель. Типографические опыты Соломона Телингатера 1950–1960-х", "Шестидесятые. Слова и образы" (совместно с Культурным центром "Искусство кино") и "Окно во все полушария" (совместно с журналом "Иностранная литература"). Работы и материалы предоставляют Российская государственная библиотека, журнал "Иностранная литература", журнал "Искусство кино", Российский государственный архив литературы и искусства, Государственный центральный музей кино, "Мосфильм" и "Союзмультфильм".Первый эпизод открылся 22 сентября и длился до 30 октября. Он состоял из трех выставок: посвященной графическому миру Оттепели и советскому книжному дизайну 1956-1969 годов; демонстрирующей рукописи и графику Эдуарда Лимонова, Андрея Монастырского и Владимира Алейникова; а также экспозиции, включающей в себя графику 1950-1960-х годов Анри Матисса, Пабло Пикассо, Анатолия Зверева и других.Второй эпизод выставки можно посмотреть с 3 ноября по 11 декабря.

https://ria.ru/20221102/kunstkamera-1828766129.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, анри матисс, эдуард лимонов, ссср, москва, пабло пикассо, российская государственная библиотека, мосфильм, союзмультфильм, выставки, музеи