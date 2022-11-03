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В Москве открывается вторая часть выставки об эпохе "оттепели" - РИА Новости, 03.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221103/vystavka-1828926753.html
В Москве открывается вторая часть выставки об эпохе "оттепели"
В Москве открывается вторая часть выставки об эпохе "оттепели" - РИА Новости, 03.11.2022
В Москве открывается вторая часть выставки об эпохе "оттепели"
Второй эпизод трехсерийной выставки "Центр исследований Оттепели" открывается в Центре Вознесенского. Он посвящен типографическим опытам одного из главных... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:05
2022-11-03T14:05
культура
новости культуры
анри матисс
эдуард лимонов
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москва
пабло пикассо
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Второй эпизод трехсерийной выставки "Центр исследований Оттепели" открывается в Центре Вознесенского. Он посвящен типографическим опытам одного из главных типографов СССР Соломона Телингатера, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Экспозиция, как и в прошлый раз, поделена на три части по залам: "Алфавит и Оттепель. Типографические опыты Соломона Телингатера 1950–1960-х", "Шестидесятые. Слова и образы" (совместно с Культурным центром "Искусство кино") и "Окно во все полушария" (совместно с журналом "Иностранная литература"). Работы и материалы предоставляют Российская государственная библиотека, журнал "Иностранная литература", журнал "Искусство кино", Российский государственный архив литературы и искусства, Государственный центральный музей кино, "Мосфильм" и "Союзмультфильм".Первый эпизод открылся 22 сентября и длился до 30 октября. Он состоял из трех выставок: посвященной графическому миру Оттепели и советскому книжному дизайну 1956-1969 годов; демонстрирующей рукописи и графику Эдуарда Лимонова, Андрея Монастырского и Владимира Алейникова; а также экспозиции, включающей в себя графику 1950-1960-х годов Анри Матисса, Пабло Пикассо, Анатолия Зверева и других.Второй эпизод выставки можно посмотреть с 3 ноября по 11 декабря.
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новости культуры, анри матисс, эдуард лимонов, ссср, москва, пабло пикассо, российская государственная библиотека, мосфильм, союзмультфильм, выставки, музеи
Культура, Новости культуры, Анри Матисс, Эдуард Лимонов, СССР, Москва, Пабло Пикассо, Российская государственная библиотека, Мосфильм, Союзмультфильм, Выставки, Музеи
14:05 03.11.2022
 
В Москве открывается вторая часть выставки об эпохе "оттепели"

Второй эпизод выставки "Центр исследований Оттепели" открывается в Центре Вознесенского

© Фото : Центр ВознесенскогоВыставка "Центр исследований Оттепели. Эпизод II"
Выставка Центр исследований Оттепели. Эпизод II - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Центр Вознесенского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Второй эпизод трехсерийной выставки "Центр исследований Оттепели" открывается в Центре Вознесенского. Он посвящен типографическим опытам одного из главных типографов СССР Соломона Телингатера, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Экспозиция, как и в прошлый раз, поделена на три части по залам: "Алфавит и Оттепель. Типографические опыты Соломона Телингатера 1950–1960-х", "Шестидесятые. Слова и образы" (совместно с Культурным центром "Искусство кино") и "Окно во все полушария" (совместно с журналом "Иностранная литература").
Работы и материалы предоставляют Российская государственная библиотека, журнал "Иностранная литература", журнал "Искусство кино", Российский государственный архив литературы и искусства, Государственный центральный музей кино, "Мосфильм" и "Союзмультфильм".
Первый эпизод открылся 22 сентября и длился до 30 октября. Он состоял из трех выставок: посвященной графическому миру Оттепели и советскому книжному дизайну 1956-1969 годов; демонстрирующей рукописи и графику Эдуарда Лимонова, Андрея Монастырского и Владимира Алейникова; а также экспозиции, включающей в себя графику 1950-1960-х годов Анри Матисса, Пабло Пикассо, Анатолия Зверева и других.
Второй эпизод выставки можно посмотреть с 3 ноября по 11 декабря.
Здание Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 18:45Культура
В Кунсткамере в Петербурге открылась новая экспозиция
 
КультураНовости культурыАнри МатиссЭдуард ЛимоновСССРМоскваПабло ПикассоРоссийская государственная библиотекаМосфильмСоюзмультфильмВыставкиМузеи
 
 
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