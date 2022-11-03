https://ria.ru/20221103/vyplaty-1828900452.html

Фонд развития территорий выплатил дольщикам напрямую более 8 млрд рублей

Фонд развития территорий выплатил дольщикам напрямую более 8 млрд рублей - РИА Новости, 03.11.2022

Фонд развития территорий выплатил дольщикам напрямую более 8 млрд рублей

Фонд развития территорий (ФРТ) выплатил напрямую пострадавшим дольщикам 8,2 миллиарда рублей, причем половина средств направлена им с июля текущего года,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:25

2022-11-03T11:25

2022-11-03T11:25

россия

жилье

константин тимофеев

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий (ФРТ) выплатил напрямую пострадавшим дольщикам 8,2 миллиарда рублей, причем половина средств направлена им с июля текущего года, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев."Исполняя решения наблюдательного совета 2019-2022 годов, фонд осуществляет выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. Фонд напрямую, минуя банк-агент, выплатил дольщикам в совокупности 8,2 миллиарда рублей. Свои деньги получили 3,1 тысячи человек", - рассказал Тимофеев.Он подчеркнул, что половина прямых выплат (4,1 миллиарда рублей) направлена гражданам с июля текущего года, когда фонд запустил онлайн-сервис подачи заявлений на получение денежного возмещения.Всего по решениям набсовета Фонда развития территорий о выплатах были восстановлены права 42,2 тысячи дольщиков, которые получили денежное возмещение на 111,2 миллиарда рублей, уточнил Тимофеев.Главный управляющий директор фонда напомнил, что благодаря прямым выплатам граждане получают средства быстрее, а ФРТ экономит бюджетные средства за счет отсутствия необходимости уплаты комиссии банку-агенту.Подать заявление на выплату дольщики могут с помощью онлайн-сервиса, авторизовавшись в личном кабинете на сайте фонда. Для подтверждения личности используется усиленная квалифицированная электронная подпись, получить которую можно в одном из аккредитованных в России удостоверяющих центров. К заявке также необходимо приложить выписку из РТУС (реестра требований участников строительства), заверенную Арбитражным управляющим и скан паспорта гражданина РФ. Кроме того, граждане могут направить полный и корректный пакет нотариально заверенных документов почтой в адрес фонда (Береговой проезд, 5А, корпус 1).Тимофеев напомнил, что включиться в реестр требований и получить назначенную наблюдательным советом фонда выплату можно до завершения дела о банкротстве застройщика и исключения компании из Единого государственного реестра юридических лиц."Именно поэтому всех дольщиков, кто по каким-либо причинам еще не подал документы для включения в РТУС или получения возмещений, призываем этот процесс не затягивать", - добавил он.

https://ria.ru/20221026/nedostroi-1826881205.html

https://ria.ru/20221101/kompensatsii-1828388212.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, жилье, константин тимофеев, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)