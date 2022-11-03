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Фонд развития территорий выплатил дольщикам напрямую более 8 млрд рублей - РИА Новости, 03.11.2022
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Фонд развития территорий выплатил дольщикам напрямую более 8 млрд рублей
Фонд развития территорий выплатил дольщикам напрямую более 8 млрд рублей - РИА Новости, 03.11.2022
Фонд развития территорий выплатил дольщикам напрямую более 8 млрд рублей
Фонд развития территорий (ФРТ) выплатил напрямую пострадавшим дольщикам 8,2 миллиарда рублей, причем половина средств направлена им с июля текущего года,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:25
2022-11-03T11:25
россия
жилье
константин тимофеев
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий (ФРТ) выплатил напрямую пострадавшим дольщикам 8,2 миллиарда рублей, причем половина средств направлена им с июля текущего года, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев."Исполняя решения наблюдательного совета 2019-2022 годов, фонд осуществляет выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. Фонд напрямую, минуя банк-агент, выплатил дольщикам в совокупности 8,2 миллиарда рублей. Свои деньги получили 3,1 тысячи человек", - рассказал Тимофеев.Он подчеркнул, что половина прямых выплат (4,1 миллиарда рублей) направлена гражданам с июля текущего года, когда фонд запустил онлайн-сервис подачи заявлений на получение денежного возмещения.Всего по решениям набсовета Фонда развития территорий о выплатах были восстановлены права 42,2 тысячи дольщиков, которые получили денежное возмещение на 111,2 миллиарда рублей, уточнил Тимофеев.Главный управляющий директор фонда напомнил, что благодаря прямым выплатам граждане получают средства быстрее, а ФРТ экономит бюджетные средства за счет отсутствия необходимости уплаты комиссии банку-агенту.Подать заявление на выплату дольщики могут с помощью онлайн-сервиса, авторизовавшись в личном кабинете на сайте фонда. Для подтверждения личности используется усиленная квалифицированная электронная подпись, получить которую можно в одном из аккредитованных в России удостоверяющих центров. К заявке также необходимо приложить выписку из РТУС (реестра требований участников строительства), заверенную Арбитражным управляющим и скан паспорта гражданина РФ. Кроме того, граждане могут направить полный и корректный пакет нотариально заверенных документов почтой в адрес фонда (Береговой проезд, 5А, корпус 1).Тимофеев напомнил, что включиться в реестр требований и получить назначенную наблюдательным советом фонда выплату можно до завершения дела о банкротстве застройщика и исключения компании из Единого государственного реестра юридических лиц."Именно поэтому всех дольщиков, кто по каким-либо причинам еще не подал документы для включения в РТУС или получения возмещений, призываем этот процесс не затягивать", - добавил он.
https://ria.ru/20221026/nedostroi-1826881205.html
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россия, жилье, константин тимофеев, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Россия, Жилье, Константин Тимофеев, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
11:25 03.11.2022
 

Фонд развития территорий выплатил дольщикам напрямую более 8 млрд рублей

© Фото : Фонд развития территорийГенеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Фонд развития территорий
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий (ФРТ) выплатил напрямую пострадавшим дольщикам 8,2 миллиарда рублей, причем половина средств направлена им с июля текущего года, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.
"Исполняя решения наблюдательного совета 2019-2022 годов, фонд осуществляет выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. Фонд напрямую, минуя банк-агент, выплатил дольщикам в совокупности 8,2 миллиарда рублей. Свои деньги получили 3,1 тысячи человек", - рассказал Тимофеев.
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Он подчеркнул, что половина прямых выплат (4,1 миллиарда рублей) направлена гражданам с июля текущего года, когда фонд запустил онлайн-сервис подачи заявлений на получение денежного возмещения.
Всего по решениям набсовета Фонда развития территорий о выплатах были восстановлены права 42,2 тысячи дольщиков, которые получили денежное возмещение на 111,2 миллиарда рублей, уточнил Тимофеев.
Главный управляющий директор фонда напомнил, что благодаря прямым выплатам граждане получают средства быстрее, а ФРТ экономит бюджетные средства за счет отсутствия необходимости уплаты комиссии банку-агенту.
"С лета этого года обманутые дольщики могут получать компенсации за недостроенное жилье не только через банк, но и напрямую через Фонд развития территорий. Человек может записаться на нашем сайте и получить выплату от фонда напрямую. Преимущество такого механизма заключается в экономии банковской комиссии", - пояснил Тимофеев.
Подать заявление на выплату дольщики могут с помощью онлайн-сервиса, авторизовавшись в личном кабинете на сайте фонда. Для подтверждения личности используется усиленная квалифицированная электронная подпись, получить которую можно в одном из аккредитованных в России удостоверяющих центров. К заявке также необходимо приложить выписку из РТУС (реестра требований участников строительства), заверенную Арбитражным управляющим и скан паспорта гражданина РФ. Кроме того, граждане могут направить полный и корректный пакет нотариально заверенных документов почтой в адрес фонда (Береговой проезд, 5А, корпус 1).
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Тимофеев напомнил, что включиться в реестр требований и получить назначенную наблюдательным советом фонда выплату можно до завершения дела о банкротстве застройщика и исключения компании из Единого государственного реестра юридических лиц.
"Именно поэтому всех дольщиков, кто по каким-либо причинам еще не подал документы для включения в РТУС или получения возмещений, призываем этот процесс не затягивать", - добавил он.
 
РоссияЖильеКонстантин ТимофеевФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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