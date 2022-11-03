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Блок Нетаньяху получил большинство по итогам выборов в Израиле - РИА Новости, 03.11.2022
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Блок Нетаньяху получил большинство по итогам выборов в Израиле
Блок Нетаньяху получил большинство по итогам выборов в Израиле - РИА Новости, 03.11.2022
Блок Нетаньяху получил большинство по итогам выборов в Израиле
Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса на выборах в кнессет 25 созыва, сообщил ЦИК Израиля после завершения... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:28
2022-11-03T21:25
в мире
израиль
"голос"
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
бени ганц
ликуд
авода
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя — РИА Новости. Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса на выборах в кнессет 25 созыва, сообщил ЦИК Израиля после завершения подсчета голосов.Согласно данным после обработки всех бюллетеней, возглавляемая политиком партия "Ликуд" получает 32 депутатских мандата, правящая "Еш Атид" под руководством экс-премьера Яира Лапида — 24 мандата, блок крайне правых "Религиозный сионизм" становится третьей по величине фракцией с 14 депутатами.Возглавляемый министром обороны Бени Ганцем блок "Государственный лагерь" займет 12 мест в кнессете, 11 депутатов проходят в парламент от ультраортодоксальной партии "Шас" и семь парламентариев смогут привести в законодательный орган ультрарелигиозная "Яадут а-Тора". Партия "Наш дом — Израиль" министра финансов Авигдора Либермана получает шесть мандатов, пять мест займет арабская партия "Раам", столько же — блок арабских партий "Хадаш-Тааль", рабочая партия "Авода" — четыре депутатских места.Левая "Мерец", входившая в состав прежней правительственной коалиции, впервые не прошла электоральный барьер. Не попадет в кнессет и арабская партия "Балад".Таким образом, экс-премьер Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса.У блока его противников — 46 голосов, десять — у арабских партий.В Израиле уже несколько лет продолжается политический кризис. Нынешнее голосование стало пятыми внеочередными выборами за три с половиной года.
https://ria.ru/20221101/vybory-1828186001.html
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в мире, израиль, "голос", биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), бени ганц, ликуд, авода, мерец
В мире, Израиль, "Голос", Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Бени Ганц, Ликуд, Авода, Мерец
20:28 03.11.2022 (обновлено: 21:25 03.11.2022)
 
Блок Нетаньяху получил большинство по итогам выборов в Израиле

Блок Нетаньяху получил большинство в 64 мандата по итогам парламентских выборов в Израиле

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя — РИА Новости. Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса на выборах в кнессет 25 созыва, сообщил ЦИК Израиля после завершения подсчета голосов.
Согласно данным после обработки всех бюллетеней, возглавляемая политиком партия "Ликуд" получает 32 депутатских мандата, правящая "Еш Атид" под руководством экс-премьера Яира Лапида — 24 мандата, блок крайне правых "Религиозный сионизм" становится третьей по величине фракцией с 14 депутатами.
Досрочные выборы в парламент Израиля - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 04:28
Процедура выборов в парламент Израиля
Возглавляемый министром обороны Бени Ганцем блок "Государственный лагерь" займет 12 мест в кнессете, 11 депутатов проходят в парламент от ультраортодоксальной партии "Шас" и семь парламентариев смогут привести в законодательный орган ультрарелигиозная "Яадут а-Тора". Партия "Наш дом — Израиль" министра финансов Авигдора Либермана получает шесть мандатов, пять мест займет арабская партия "Раам", столько же — блок арабских партий "Хадаш-Тааль", рабочая партия "Авода" — четыре депутатских места.
Левая "Мерец", входившая в состав прежней правительственной коалиции, впервые не прошла электоральный барьер. Не попадет в кнессет и арабская партия "Балад".
Таким образом, экс-премьер Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса.
У блока его противников — 46 голосов, десять — у арабских партий.
В Израиле уже несколько лет продолжается политический кризис. Нынешнее голосование стало пятыми внеочередными выборами за три с половиной года.
Сторонник израильской правительственной коалиции во время митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Политический кризис в Израиле (2019-2022)
 
В миреИзраиль"Голос"Биньямин НетаньяхуЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Бени ГанцЛикудАводаМерец
 
 
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