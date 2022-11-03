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Премьер Израиля поздравил Нетаньяху с победой на выборах - РИА Новости, 03.11.2022
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Премьер Израиля поздравил Нетаньяху с победой на выборах
Премьер Израиля поздравил Нетаньяху с победой на выборах - РИА Новости, 03.11.2022
Премьер Израиля поздравил Нетаньяху с победой на выборах
Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах, поручив подготовиться к передаче власти,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:40
2022-11-03T19:56
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
ликуд
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ТЕЛЬ-АВИВ 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах, поручив подготовиться к передаче власти, сообщила канцелярия главы правительства."Премьер-министр Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху. Премьер-министр поздравил Нетаньяху с победой на выборах и поручил всем отделам своего министерства подготовить упорядоченную передачу власти", - говорится в сообщении.Во вторник в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. После обработки избирательными комиссиями 99% избирательных бюллетеней результаты голосования показывают, что крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25 созыва становится возглавляемая экс-премьером Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд", под его руководством может быть сформирована право-религиозная коалиция, которая будет опираться на уверенное парламентское большинство в 65 депутатских голосов в 120-местном кнессете, у блока его противников, возглавляемых действующим премьером лидером партии "Еш Атид" Яиром Лапидом – 45 голосов, и 10 – у арабских партий."Государство Израиль выше всех политических соображений. Я желаю Нетаньяху успехов во имя народа Израиля и Государства Израиль", - приводит канцелярия главы правительства заявление Лапида.
https://ria.ru/20221102/uchastie-1828686318.html
https://ria.ru/20221102/vybory-1828543884.html
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израиль, в мире, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ликуд
Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Ликуд
19:40 03.11.2022 (обновлено: 19:56 03.11.2022)
 
Премьер Израиля поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Премьер Израиля Лапид поздравил Нетаньяху с победой его блока на выборах в парламент

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах, поручив подготовиться к передаче власти, сообщила канцелярия главы правительства.
"Премьер-министр Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху. Премьер-министр поздравил Нетаньяху с победой на выборах и поручил всем отделам своего министерства подготовить упорядоченную передачу власти", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 15:15
Премьер Израиля отменил участие в климатическом саммите в Египте
Во вторник в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. После обработки избирательными комиссиями 99% избирательных бюллетеней результаты голосования показывают, что крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25 созыва становится возглавляемая экс-премьером Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд", под его руководством может быть сформирована право-религиозная коалиция, которая будет опираться на уверенное парламентское большинство в 65 депутатских голосов в 120-местном кнессете, у блока его противников, возглавляемых действующим премьером лидером партии "Еш Атид" Яиром Лапидом – 45 голосов, и 10 – у арабских партий.
"Государство Израиль выше всех политических соображений. Я желаю Нетаньяху успехов во имя народа Израиля и Государства Израиль", - приводит канцелярия главы правительства заявление Лапида.
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 01:31
Итоговая явка на парламентских выборах в Израиле превысила 70 процентов
 
ИзраильВ миреБиньямин НетаньяхуЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Ликуд
 
 
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