https://ria.ru/20221103/vybory-1829102900.html

Премьер Израиля поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Премьер Израиля поздравил Нетаньяху с победой на выборах - РИА Новости, 03.11.2022

Премьер Израиля поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах, поручив подготовиться к передаче власти,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:40

2022-11-03T19:40

2022-11-03T19:56

израиль

в мире

биньямин нетаньяху

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

ликуд

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ТЕЛЬ-АВИВ 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах, поручив подготовиться к передаче власти, сообщила канцелярия главы правительства."Премьер-министр Яир Лапид позвонил лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху. Премьер-министр поздравил Нетаньяху с победой на выборах и поручил всем отделам своего министерства подготовить упорядоченную передачу власти", - говорится в сообщении.Во вторник в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. После обработки избирательными комиссиями 99% избирательных бюллетеней результаты голосования показывают, что крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25 созыва становится возглавляемая экс-премьером Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд", под его руководством может быть сформирована право-религиозная коалиция, которая будет опираться на уверенное парламентское большинство в 65 депутатских голосов в 120-местном кнессете, у блока его противников, возглавляемых действующим премьером лидером партии "Еш Атид" Яиром Лапидом – 45 голосов, и 10 – у арабских партий."Государство Израиль выше всех политических соображений. Я желаю Нетаньяху успехов во имя народа Израиля и Государства Израиль", - приводит канцелярия главы правительства заявление Лапида.

https://ria.ru/20221102/uchastie-1828686318.html

https://ria.ru/20221102/vybory-1828543884.html

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израиль, в мире, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ликуд