https://ria.ru/20221103/vsu-1829137830.html

ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский в Курской области

ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский в Курской области - РИА Новости, 03.11.2022

ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские силовики обстреляли поселок Теткино и поселок Краснооктябрьский Глушковского района,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:04

2022-11-03T23:04

2022-11-03T23:04

специальная военная операция на украине

роман старовойт

глушковский район

курская область

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские силовики обстреляли поселок Теткино и поселок Краснооктябрьский Глушковского района, пострадавших нет."Сегодня под обстрел украинских силовиков попали посёлок Теткино и посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он уточнил, что ответным огнём атака противника подавлена, ситуация контролируется местными военными.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

роман старовойт, глушковский район, курская область