https://ria.ru/20221103/vsu-1829137830.html
ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский в Курской области
ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский в Курской области - РИА Новости, 03.11.2022
ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские силовики обстреляли поселок Теткино и поселок Краснооктябрьский Глушковского района,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:04
2022-11-03T23:04
2022-11-03T23:04
специальная военная операция на украине
роман старовойт
глушковский район
курская область
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские силовики обстреляли поселок Теткино и поселок Краснооктябрьский Глушковского района, пострадавших нет."Сегодня под обстрел украинских силовиков попали посёлок Теткино и посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он уточнил, что ответным огнём атака противника подавлена, ситуация контролируется местными военными.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
глушковский район
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, глушковский район, курская область
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Глушковский район, Курская область
ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт: ВСУ обстреляли Теткино и Краснооктябрьский