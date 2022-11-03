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Путин заявил, что в России память о Великой Отечественной войне священна - РИА Новости, 03.11.2022
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Путин заявил, что в России память о Великой Отечественной войне священна
Путин заявил, что в России память о Великой Отечественной войне священна - РИА Новости, 03.11.2022
Путин заявил, что в России память о Великой Отечественной войне священна
Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам и гостям торжественной церемонии открытия мемориала Воину-освободителю в Кемерово отметил, что в РФ... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:06
2022-11-03T14:06
общество
кемерово
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам и гостям торжественной церемонии открытия мемориала Воину-освободителю в Кемерово отметил, что в РФ память о Великой Отечественной войне, о героизме отцов и дедов священна, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Отмечается, что в четверг в Кемерово торжественно открывается монументальная композиция, прообразом которой стала легендарная скульптура Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке."Оба эти мемориала – символы нашего безграничного уважения к поколению победителей, защитивших Родину и сокрушивших нацизм. В России память о Великой Отечественной войне, о героизме наших отцов и дедов священна. И конечно, мы чтим беспримерную стойкость и силу духа бойцов сибирских дивизий. Помним о том, что сюда, на Восток, были эвакуированы крупные стратегические предприятия и заводы, о шахтёрах и сталеварах, всех тружениках тыла, каждый из которых внёс свой личный вклад в Победу", - говорится в телеграмме.Российский президент поблагодарил архитекторов, инженеров, строителей, жителей Кузбасса и всех неравнодушных людей, кто поддержал инициативу создания мемориала и участвовал в её реализации. Он пожелал участникам церемонии успехов и всего самого доброго.
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общество, кемерово, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
Общество, Кемерово, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
14:06 03.11.2022
 
Путин заявил, что в России память о Великой Отечественной войне священна

Путин: в России память о Великой Отечественной войне, о героизме отцов и дедов священна

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкПамятник Воину-освободителю в мемориальном комплексе "Героям-сибирякам", открытом в Кемерово
Памятник Воину-освободителю в мемориальном комплексе Героям-сибирякам, открытом в Кемерово - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Памятник Воину-освободителю в мемориальном комплексе "Героям-сибирякам", открытом в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам и гостям торжественной церемонии открытия мемориала Воину-освободителю в Кемерово отметил, что в РФ память о Великой Отечественной войне, о героизме отцов и дедов священна, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Отмечается, что в четверг в Кемерово торжественно открывается монументальная композиция, прообразом которой стала легендарная скульптура Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке.
"Оба эти мемориала – символы нашего безграничного уважения к поколению победителей, защитивших Родину и сокрушивших нацизм. В России память о Великой Отечественной войне, о героизме наших отцов и дедов священна. И конечно, мы чтим беспримерную стойкость и силу духа бойцов сибирских дивизий. Помним о том, что сюда, на Восток, были эвакуированы крупные стратегические предприятия и заводы, о шахтёрах и сталеварах, всех тружениках тыла, каждый из которых внёс свой личный вклад в Победу", - говорится в телеграмме.
Российский президент поблагодарил архитекторов, инженеров, строителей, жителей Кузбасса и всех неравнодушных людей, кто поддержал инициативу создания мемориала и участвовал в её реализации. Он пожелал участникам церемонии успехов и всего самого доброго.
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ОбществоКемеровоВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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