https://ria.ru/20221103/voyna-1828970744.html

Путин заявил, что в России память о Великой Отечественной войне священна

Путин заявил, что в России память о Великой Отечественной войне священна - РИА Новости, 03.11.2022

Путин заявил, что в России память о Великой Отечественной войне священна

Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам и гостям торжественной церемонии открытия мемориала Воину-освободителю в Кемерово отметил, что в РФ... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:06

2022-11-03T14:06

2022-11-03T14:06

общество

кемерово

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам и гостям торжественной церемонии открытия мемориала Воину-освободителю в Кемерово отметил, что в РФ память о Великой Отечественной войне, о героизме отцов и дедов священна, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Отмечается, что в четверг в Кемерово торжественно открывается монументальная композиция, прообразом которой стала легендарная скульптура Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке."Оба эти мемориала – символы нашего безграничного уважения к поколению победителей, защитивших Родину и сокрушивших нацизм. В России память о Великой Отечественной войне, о героизме наших отцов и дедов священна. И конечно, мы чтим беспримерную стойкость и силу духа бойцов сибирских дивизий. Помним о том, что сюда, на Восток, были эвакуированы крупные стратегические предприятия и заводы, о шахтёрах и сталеварах, всех тружениках тыла, каждый из которых внёс свой личный вклад в Победу", - говорится в телеграмме.Российский президент поблагодарил архитекторов, инженеров, строителей, жителей Кузбасса и всех неравнодушных людей, кто поддержал инициативу создания мемориала и участвовал в её реализации. Он пожелал участникам церемонии успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20221103/volgograd-1828921862.html

кемерово

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, кемерово, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)