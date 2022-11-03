https://ria.ru/20221103/voyna-1828818307.html

США разжигают большую войну на Ближнем Востоке

США разжигают большую войну на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.11.2022

США разжигают большую войну на Ближнем Востоке

Издание Wall Street Journal взорвало информационную бомбу, сообщив со ссылкой на свои источники, что Иран готовит нападение на Саудовскую Аравию. Причем, по... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:00

2022-11-03T08:00

2022-11-03T08:57

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Издание Wall Street Journal взорвало информационную бомбу, сообщив со ссылкой на свои источники, что Иран готовит нападение на Саудовскую Аравию. Причем, по сведениям СМИ, сами саудиты поделились с США разведданными о "неизбежной атаке" Тегерана по целям на своей территории. И произойти она должна в самое ближайшее время — якобы срок истекает сегодня поздним вечером по Москве.Правда, Эр-Рияд ни с какими официальными сообщениями по этому поводу не выступал. Хотя данные из открытых источников говорят о том, что меры безопасности на энергетических предприятиях — в первую очередь нефтедобывающих — там решили усилить.Тегеран и вовсе опроверг публикацию WSJ — официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани связал статью с попытками очернить страну и помешать ее отношениям со странами региона. "Исламская Республика Иран остается верна политике добрососедства на основе взаимного уважения в рамках международных принципов и правил", — отметил он.Конечно, было бы удивительно, если бы дипломат вышел и признался: дескать, да, все верно, готовьтесь к войне. Но за сухими словами Канаани стоят логика и здравый политический смысл.Подобный конфликт не выгоден ни Ирану, ни Саудовской Аравии. Тегеран на фоне конфликта на Украине значительно укрепил свои связи как в регионе, так и за его пределами. Санкции, с которыми столкнулась Россия, стали важным фактором в отношениях двух стран и способствовали развитию торгового сотрудничества. При этом продолжающиеся протесты внутри страны едва ли помогут успеху в войне с таким соперником, как Эр-Рияд. У иранских властей сейчас голова болит не о шиито-суннитском противостоянии.Для Саудовской Аравии конфликт также не выгоден. Война в Йемене с проиранскими хуситами показала, что армия страны к таким масштабным боевым действиям не готова. Однако сейчас даже этот конфликт пребывает в относительно замороженном состоянии.Но не только военные аспекты убеждают в невысокой вероятности подобного конфликта — Мухаммад бин Салман приступает к обширной и долгосрочной перестройке саудовской экономики, инвестфонды страны вынашивают масштабные проекты, а война грозит колоссальными убытками и ставит крест на снижении зависимости от нефти.Да и в целом в последнее время обе страны скорее ищут возможность для дипломатического решения спорных вопросов — например, и Тегеран, и Эр-Рияд заявили о своих планах присоединиться к БРИКС, который постепенно вырастает в куда более интересную площадку, нежели "Большая семерка".Есть лишь одна сторона, которой подобный конфликт был бы на руку. Это Соединенные Штаты Америки.На первый взгляд может показаться, что конфликт с участием лидера ОПЕК повлечет за собой катастрофу на нефтяном рынке, но для Вашингтона этот сценарий представляется не столь мрачным. В случае начала боевых действий, уверены в Белом доме, Саудовской Аравии придется обратиться за помощью к США, тем самым она вернется в число сателлитов. Есть ли какие-либо сомнения, что при таком развитии событий Эр-Рияд будет поставлять Вашингтону ровно столько нефти, сколько тот потребует? Это ознаменует возвращение США на Ближний Восток.Более того, несмотря на проблемы, саудовская армия — все-таки самая сильная среди арабских государств по соседству с Ираном, а значит, Вашингтон сможет использовать ее в своих целях. Успешное для США завершение этой войны решает еще и проблему с иранской ядерной программой.И надо же, какое совпадение: одной из самых громких ближневосточных новостей последних дней стало заявление американского спецпредставителя США по Ирану Роберта Мэлли о фактическом провале переговоров по иранской ядерной сделке.По его словам, в течение двух месяцев не удалось добиться никаких подвижек, поэтому Вашингтон рассматривает недипломатические методы: от санкций до военного решения."Президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) заявил, что, если все остальные средства не сработают, то в качестве крайней меры он бы совершенно ясно рассматривал военный вариант действий. Если это потребуется, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного боезаряда", — признался Мэлли.Причины для столь резкой перемены курса администрации Джо Байдена американский представитель называет самые разные: это и подавление протестов в Иране, и решение ввязаться в конфликт в Европе, которые подразумевает якобы идущие поставки беспилотников для российских войск. Хотя, казалось бы, какое отношение это все имеет к атомной энергетике и оружию?Внутри- и внешнеполитическое положение нынешней администрации США становится все сложнее, в какую тему ни ткни. Но ускользание Ближнего Востока из-под контроля Вашингтона очень болезненная проблема — проблема, за решение которой Штаты, похоже, намерены всерьез взяться.Иран живет под санкциями почти полвека, поэтому новые ограничения, которыми грозит Мэлли, были бы для Тегерана, конечно, досадной неурядицей, но с точки зрения эффекта — что слону дробина. В США это хорошо понимают и, судя по всему, сразу начинают готовить наиболее радикальный сценарий.К тому же втягивание Ирана в полномасштабный военный конфликт помогло бы Вашингтону также добиться целей на европейском и (анти)российском направлении своей политики.Основания для войны на Ближнем Востоке можно найти всегда, а череда провалов администрации Байдена в регионе делает для США сценарий "маленькой победоносной войны" очень заманчивым. Вот только ни одна из американских военных операций не была ни маленькой, ни победоносной — как минимум в долгосрочной перспективе.Да и Тегеран с Эр-Риядом, очевидно, не горят желанием загребать своими руками жар для слабеющего глобального гегемона.

https://ria.ru/20221101/iran-1828512110.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/ssha-1826383822.html

https://ria.ru/20221027/briks-1827344292.html

https://ria.ru/20221024/iran-1826299148.html

https://ria.ru/20221102/iran-1828750143.html

https://ria.ru/20221026/ssha-1826932857.html

сша

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