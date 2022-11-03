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Власти Рыбинска запретят вход в школы знакомым сотрудников - РИА Новости, 03.11.2022
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Власти Рыбинска запретят вход в школы знакомым сотрудников
Власти Рыбинска запретят вход в школы знакомым сотрудников - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Рыбинска запретят вход в школы знакомым сотрудников
Власти Рыбинска распорядились запретить вход в школы города знакомым сотрудников после убийства сотрудницы ее бывшим сожителем, сообщает горадминистрация в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:27
2022-11-03T19:30
происшествия
рыбинск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Власти Рыбинска распорядились запретить вход в школы города знакомым сотрудников после убийства сотрудницы ее бывшим сожителем, сообщает горадминистрация в четверг."К уже существующим мерам безопасности, которые предприняты в городских школах, департаментом образования вводится дополнительная – запрет на несанкционированные визиты не только родителей, но и любых контактов рабочего коллектива – педагогов и сотрудников с посторонними", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что данная мера призвана предусмотреть нештатные ситуации, аналогичные произошедшей накануне трагедии в школе №43.Сообщается, что в настоящее время вход в школы Рыбинска строго регламентирован и возможен только при согласовании с одним из работников учреждения: это директор, заместитель директора, классный руководитель, учитель-предметник."Этот порядок определен и обсуждается на родительских собраниях в начале каждого учебного года. Необоснованные визиты, нарушающие общий порядок, в том числе требования безопасности, пресекаются сотрудником школы, контролирующим пропускной режим. Свободного входа в образовательные учреждения быть не должно", - цитирует пресс-служба горадминистрации первого замдиректора департамента образования Светлану Смирнову."Случившееся в школе №43 - сигнал для дополнительной работы с персоналом каждого учреждения о недопустимости решения домашних вопросов и проблем на рабочем месте. Дополнительные инструктажи с руководителями образовательных организаций уже проведены руководством департамента", - подчеркнула Смирнова.По данным властей, в настоящее время территории образовательных учреждений находятся под видеонаблюдением. Вход в здание осуществляется через домофон или звонок.УМВД по региону сообщало, что в среду днем в школу в Рыбинске пришел 41-летний мужчина и в ходе конфликта ножом ранил 40-летнюю работницу канцелярии – свою бывшую сожительницу. Она скончалась. Также злоумышленник причинил ранение другой сотруднице школы, находившейся рядом, а затем себе – оба сейчас в больнице. В администрации Рыбинска уточнили РИА Новости, что детей в школе не было из-за каникул. СУСК по региону сообщил, что возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.По информации источника агентства, мужчина пришел к бывшей сожительнице с тортом и цветами, "они полтора часа мирились и пили чай, потом что-то пошло не так, и он её убил школьным ножом, которым резали торт". Работница школы сама провела его в здание.
https://ria.ru/20221024/nozh-1826306777.html
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происшествия, рыбинск
Происшествия, Рыбинск
19:27 03.11.2022 (обновлено: 19:30 03.11.2022)
 
Власти Рыбинска запретят вход в школы знакомым сотрудников

В школах Рыбинска запретят вход знакомым сотрудников после убийства в учебном заведении

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкРечной порт и Спасо-Преображенский кафедральный собор в городе Рыбинске Ярославской области
Речной порт и Спасо-Преображенский кафедральный собор в городе Рыбинске Ярославской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Речной порт и Спасо-Преображенский кафедральный собор в городе Рыбинске Ярославской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Власти Рыбинска распорядились запретить вход в школы города знакомым сотрудников после убийства сотрудницы ее бывшим сожителем, сообщает горадминистрация в четверг.
"К уже существующим мерам безопасности, которые предприняты в городских школах, департаментом образования вводится дополнительная – запрет на несанкционированные визиты не только родителей, но и любых контактов рабочего коллектива – педагогов и сотрудников с посторонними", - говорится в сообщении.
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Власти уточняют, что данная мера призвана предусмотреть нештатные ситуации, аналогичные произошедшей накануне трагедии в школе №43.
Сообщается, что в настоящее время вход в школы Рыбинска строго регламентирован и возможен только при согласовании с одним из работников учреждения: это директор, заместитель директора, классный руководитель, учитель-предметник.
"Этот порядок определен и обсуждается на родительских собраниях в начале каждого учебного года. Необоснованные визиты, нарушающие общий порядок, в том числе требования безопасности, пресекаются сотрудником школы, контролирующим пропускной режим. Свободного входа в образовательные учреждения быть не должно", - цитирует пресс-служба горадминистрации первого замдиректора департамента образования Светлану Смирнову.
"Случившееся в школе №43 - сигнал для дополнительной работы с персоналом каждого учреждения о недопустимости решения домашних вопросов и проблем на рабочем месте. Дополнительные инструктажи с руководителями образовательных организаций уже проведены руководством департамента", - подчеркнула Смирнова.
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По данным властей, в настоящее время территории образовательных учреждений находятся под видеонаблюдением. Вход в здание осуществляется через домофон или звонок.
УМВД по региону сообщало, что в среду днем в школу в Рыбинске пришел 41-летний мужчина и в ходе конфликта ножом ранил 40-летнюю работницу канцелярии – свою бывшую сожительницу. Она скончалась. Также злоумышленник причинил ранение другой сотруднице школы, находившейся рядом, а затем себе – оба сейчас в больнице. В администрации Рыбинска уточнили РИА Новости, что детей в школе не было из-за каникул. СУСК по региону сообщил, что возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
По информации источника агентства, мужчина пришел к бывшей сожительнице с тортом и цветами, "они полтора часа мирились и пили чай, потом что-то пошло не так, и он её убил школьным ножом, которым резали торт". Работница школы сама провела его в здание.
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