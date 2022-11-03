https://ria.ru/20221103/vampir-1828617155.html
Ученые восстановили облик мужчины, которого в XIX веке считали вампиром
Ученые восстановили облик мужчины, которого в XIX веке считали вампиром - РИА Новости, 03.11.2022
Ученые восстановили облик мужчины, которого в XIX веке считали вампиром
Ученые реконструировали облик умершего от туберкулеза фермера из Коннектикута, которого в XIX веке считали вампиром, пишет Daily Mail. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T03:18
2022-11-03T03:18
2022-11-03T03:18
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые реконструировали облик умершего от туберкулеза фермера из Коннектикута, которого в XIX веке считали вампиром, пишет Daily Mail. Узнать, как он выглядел до болезни, они смогли при помощи анализа ДНК и методов машинного обучения. У мужчины были небольшие карие глаза, каштановые волосы, высокие скулы, светлая кожа и немного веснушек. Останки обнаружили в 1994 году. Теперь при помощи современных технологий исследователи также нашли соответствующие исторические записи и установили личность умершего. Это был Джон Барбер, он скончался в возрасте 55 лет. О том, что современники считали его кровопийцей, говорит характерная поза, в которой тот был захоронен: например, скрещенные руки. Предполагалось, что так покойник не может воскреснуть. В XIX столетии за вампира его могли принять из-за того, как туберкулез сказывается на внешности. Вероятно, кожа Барбера стала бледно-желтой, глаза покраснели и опухли. Вокруг его рта могли оставаться пятна крови от кашля. История о том, как Джона признали вурдалаком, началась с "вампиров Джуэтт-Сити", живших в том же районе, где и он. Это была большая семья, несколько членов которой умерли от пневмонии в течение девяти лет. Когда заболел один из младших сыновей, родственники решили, что все беды из-за нежити. Они стали выкапывать мертвых, сжигать и перезахоранивать их останки. Когда мальчик выздоровел, они поверили, что такая практика работает. Это не единственный случай эксгумации в поисках признаков того, что умерший стал вампиром. Однако в то время за особые метки, указывающие на это, ошибочно принимали следы естественного процесса разложения.
https://ria.ru/20220705/vampiry-1800424521.html
https://ria.ru/20221028/mumiya-1827234402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, коннектикут
Новости культуры, Археология, Коннектикут, Культура
Ученые восстановили облик мужчины, которого в XIX веке считали вампиром
Ученые реконструировали облик фермера из Коннектикута, считавшегося вампиром в XIX веке
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Ученые реконструировали облик умершего от туберкулеза фермера из Коннектикута, которого в XIX веке считали вампиром, пишет
Daily Mail.
Узнать, как он выглядел до болезни, они смогли при помощи анализа ДНК и методов машинного обучения. У мужчины были небольшие карие глаза, каштановые волосы, высокие скулы, светлая кожа и немного веснушек.
Останки обнаружили в 1994 году. Теперь при помощи современных технологий исследователи также нашли соответствующие исторические записи и установили личность умершего. Это был Джон Барбер, он скончался в возрасте 55 лет.
О том, что современники считали его кровопийцей, говорит характерная поза, в которой тот был захоронен: например, скрещенные руки. Предполагалось, что так покойник не может воскреснуть.
В XIX столетии за вампира его могли принять из-за того, как туберкулез сказывается на внешности. Вероятно, кожа Барбера стала бледно-желтой, глаза покраснели и опухли. Вокруг его рта могли оставаться пятна крови от кашля.
История о том, как Джона признали вурдалаком, началась с "вампиров Джуэтт-Сити", живших в том же районе, где и он. Это была большая семья, несколько членов которой умерли от пневмонии в течение девяти лет. Когда заболел один из младших сыновей, родственники решили, что все беды из-за нежити. Они стали выкапывать мертвых, сжигать и перезахоранивать их останки. Когда мальчик выздоровел, они поверили, что такая практика работает.
Это не единственный случай эксгумации в поисках признаков того, что умерший стал вампиром. Однако в то время за особые метки, указывающие на это, ошибочно принимали следы естественного процесса разложения.