https://ria.ru/20221103/ukraina-1829132275.html

Bloomberg: ЕС хочет передать активы ЦБ России Украине

Bloomberg: ЕС хочет передать активы ЦБ России Украине - РИА Новости, 03.11.2022

Bloomberg: ЕС хочет передать активы ЦБ России Украине

В Европейском союзе хотят рассмотреть вопрос о возможности использования замороженных активов Банка России для восстановления Украины, пишет Bloomberg со... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T22:21

2022-11-03T22:21

2022-11-03T22:21

в мире

дидье рейндерс

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евросоюз

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Европейском союзе хотят рассмотреть вопрос о возможности использования замороженных активов Банка России для восстановления Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники."Европейский Союз изучает возможность использования замороженных миллиардов евро из активов Центрального банка Российской Федерации для помощи в восстановлении Украины", — сообщается в публикации.В статье отмечается, что обсуждение этого вопроса сейчас находится на начальной стадии. Экспертам по правовым вопросам поручили изучить возможные способы реализации этой идеи, передал собеседник агентства, который пожелал остаться анонимным.Согласно данным Bloomberg, вопрос о российских активах подняли США, однако информации о том, станет ли Байден принимать аналогичные меры по изъятию российских резервов, хранящихся в долларах, пока нет.Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе. Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующую директиву примут в октябре, но до сих пор конкретную информацию по срокам принятия документа не раскрывали. По словам еврокомиссара, после когда директива начнет действовать попытку обойти санкции внесут в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, а это открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221101/podderzhka-1828481284.html

https://ria.ru/20221103/latviya-1829120364.html

https://ria.ru/20221103/dizel-1828762998.html

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в мире, дидье рейндерс, владимир путин, россия, украина, сша, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)