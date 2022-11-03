Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: ЕС хочет передать активы ЦБ России Украине - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/ukraina-1829132275.html
Bloomberg: ЕС хочет передать активы ЦБ России Украине
Bloomberg: ЕС хочет передать активы ЦБ России Украине - РИА Новости, 03.11.2022
Bloomberg: ЕС хочет передать активы ЦБ России Украине
В Европейском союзе хотят рассмотреть вопрос о возможности использования замороженных активов Банка России для восстановления Украины, пишет Bloomberg со... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T22:21
2022-11-03T22:21
в мире
дидье рейндерс
владимир путин
россия
украина
сша
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16d05d317ce27faf21a25a5ae7c8ebe1.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Европейском союзе хотят рассмотреть вопрос о возможности использования замороженных активов Банка России для восстановления Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники."Европейский Союз изучает возможность использования замороженных миллиардов евро из активов Центрального банка Российской Федерации для помощи в восстановлении Украины", — сообщается в публикации.В статье отмечается, что обсуждение этого вопроса сейчас находится на начальной стадии. Экспертам по правовым вопросам поручили изучить возможные способы реализации этой идеи, передал собеседник агентства, который пожелал остаться анонимным.Согласно данным Bloomberg, вопрос о российских активах подняли США, однако информации о том, станет ли Байден принимать аналогичные меры по изъятию российских резервов, хранящихся в долларах, пока нет.Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе. Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующую директиву примут в октябре, но до сих пор конкретную информацию по срокам принятия документа не раскрывали. По словам еврокомиссара, после когда директива начнет действовать попытку обойти санкции внесут в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, а это открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221101/podderzhka-1828481284.html
https://ria.ru/20221103/latviya-1829120364.html
https://ria.ru/20221103/dizel-1828762998.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e597f736b0f1d6c3da791c8732499b72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дидье рейндерс, владимир путин, россия, украина, сша, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Дидье Рейндерс, Владимир Путин, Россия, Украина, США, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
22:21 03.11.2022
 
Bloomberg: ЕС хочет передать активы ЦБ России Украине

Bloomberg: ЕС изучает возможность применения активов ЦБ России для восстановления Украины

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Европейском союзе хотят рассмотреть вопрос о возможности использования замороженных активов Банка России для восстановления Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"Европейский Союз изучает возможность использования замороженных миллиардов евро из активов Центрального банка Российской Федерации для помощи в восстановлении Украины", — сообщается в публикации.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 18:15Специальная военная операция на Украине
ЕС усилит финансовую и практическую поддержку энергосектора Украины
В статье отмечается, что обсуждение этого вопроса сейчас находится на начальной стадии. Экспертам по правовым вопросам поручили изучить возможные способы реализации этой идеи, передал собеседник агентства, который пожелал остаться анонимным.
Согласно данным Bloomberg, вопрос о российских активах подняли США, однако информации о том, станет ли Байден принимать аналогичные меры по изъятию российских резервов, хранящихся в долларах, пока нет.
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 21:03
В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни
Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе. Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующую директиву примут в октябре, но до сих пор конкретную информацию по срокам принятия документа не раскрывали. По словам еврокомиссара, после когда директива начнет действовать попытку обойти санкции внесут в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, а это открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.
Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Закрытая из-за топливного кризиса автозаправочная станция в Париже - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00
Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис
 
В миреДидье РейндерсВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала