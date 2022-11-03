https://ria.ru/20221103/ukraina-1829072027.html
Экс-глава МВД Украины признался, что в стране задерживают зарплаты военным
Экс-глава МВД Украины признался, что в стране задерживают зарплаты военным - РИА Новости, 03.11.2022
Экс-глава МВД Украины признался, что в стране задерживают зарплаты военным
На Украине задерживают заработную плату военнослужащим из-за нестабильной экономической ситуации в стране, заявил бывший украинский министр внутренних дел Арсен РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:50
2022-11-03T17:50
2022-11-03T17:50
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На Украине задерживают заработную плату военнослужащим из-за нестабильной экономической ситуации в стране, заявил бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что ведет беседу с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом."У нас, скажем, заработная плата военным немножко задерживается. То есть, это означает, что все идет с колес. Инфляционный потолок достигнут. Нацбанк занимает позицию, не может больше эмитировать деньги. Тоже идет ситуация на пределе", - сказал он во время пранка, видео которого размещено в Telegram-канале блогеров.Платежи в казначействе, отметил Аваков, идут с задержкой в несколько дней, поскольку внутренних поступлений, налогов сейчас на Украине практически нет, и это создает "огромную проблему".
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в мире, арсен аваков, украина, россия
В мире, Арсен Аваков, Украина, Россия
Экс-глава МВД Украины признался, что в стране задерживают зарплаты военным
Экс-глава МВД Украины Аваков: в стране задерживают зарплаты военным, ситуация на пределе
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. На Украине задерживают заработную плату военнослужащим из-за нестабильной экономической ситуации в стране, заявил бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что ведет беседу с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.
"У нас, скажем, заработная плата военным немножко задерживается. То есть, это означает, что все идет с колес. Инфляционный потолок достигнут. Нацбанк занимает позицию, не может больше эмитировать деньги. Тоже идет ситуация на пределе", - сказал он во время пранка, видео которого размещено в Telegram-канале блогеров.
Платежи в казначействе, отметил Аваков, идут с задержкой в несколько дней, поскольку внутренних поступлений, налогов сейчас на Украине практически нет, и это создает "огромную проблему".