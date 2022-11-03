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Ситуация на Украине еще далека от установления мира, заявил Гутерреш - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/ukraina-1829062658.html
Ситуация на Украине еще далека от установления мира, заявил Гутерреш
Ситуация на Украине еще далека от установления мира, заявил Гутерреш - РИА Новости, 03.11.2022
Ситуация на Украине еще далека от установления мира, заявил Гутерреш
Ситуация на Украине еще "относительно далека" от установления мира, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:28
2022-11-03T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
оон
украина
ситуация в днр и лнр
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ООН, 3 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине еще "относительно далека" от установления мира, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш."Что касается окончания войны, я полагаю, нам еще нужно пройти определенный путь. Мир, конечно, цель для всех нас - мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - сказал Гутерреш."Но, я думаю, мы все еще относительно далеко от этого, и нам нужно сделать все для ускорения движения в этом направлении", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221102/politika-1828451592.html
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в мире, антониу гутерреш, оон, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:28 03.11.2022
 
Ситуация на Украине еще далека от установления мира, заявил Гутерреш

Генсек ООН Гутерреш заявил, что ситуация на Украине еще далека от установления мира

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине еще "относительно далека" от установления мира, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Что касается окончания войны, я полагаю, нам еще нужно пройти определенный путь. Мир, конечно, цель для всех нас - мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - сказал Гутерреш.
"Но, я думаю, мы все еще относительно далеко от этого, и нам нужно сделать все для ускорения движения в этом направлении", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 08:00
Большая схватка Байдена. Что ждет Украину после выборов в США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешООНУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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