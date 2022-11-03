https://ria.ru/20221103/ukraina-1829062658.html

Ситуация на Украине еще далека от установления мира, заявил Гутерреш

Ситуация на Украине еще далека от установления мира, заявил Гутерреш - РИА Новости, 03.11.2022

Ситуация на Украине еще далека от установления мира, заявил Гутерреш

Ситуация на Украине еще "относительно далека" от установления мира, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:28

2022-11-03T17:28

2022-11-03T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

оон

украина

ситуация в днр и лнр

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ООН, 3 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине еще "относительно далека" от установления мира, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш."Что касается окончания войны, я полагаю, нам еще нужно пройти определенный путь. Мир, конечно, цель для всех нас - мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - сказал Гутерреш."Но, я думаю, мы все еще относительно далеко от этого, и нам нужно сделать все для ускорения движения в этом направлении", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221102/politika-1828451592.html

украина

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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