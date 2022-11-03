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Парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/ukraina-1829020048.html
Парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину
Парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину - РИА Новости, 03.11.2022
Парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину
Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило поставки оружия на Украину, сообщило издание Sofia Globe. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:02
2022-11-03T16:26
специальная военная операция на украине
болгария
украина
в мире
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило поставки оружия на Украину, сообщило издание Sofia Globe.В среду профильные комитеты болгарского парламента одобрили предложение партий ГЕРБ и "Демократическая Болгария" о предоставлении Украине военной помощи в виде оружия, боеприпасов и техники. По информации издания, за предоставление вооружения Украине в четверг проголосовали 175 депутатов, против – 49.Отмечается, что законопроект, в частности, поддержали альянс ГЕРБ-СДС, который одержал победу на недавних парламентских выборах в стране, коалиция "Продолжаем перемены" ушедшего в июне в отставку премьера Кирила Петкова и объединение "Демократическая Болгария". Против выступили коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" и партия "Возрождение".В проекте решения, которое было принято на совместном заседании комитетов по внешней политике и обороне, говорится, что Болгария должна подготовить пакет военной помощи Украине в течение 14 дней. Кроме того, властям страны предлагается подготовить соглашение с Киевом, которое должен ратифицировать парламент. Авторы инициативы также предусмотрели проведение в течение десяти дней консультаций с союзниками по НАТО по вопросам приобретения оборудования взамен отправленного на Украину.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221031/bolgariya-1828100101.html
https://ria.ru/20221024/demokratiya-1826112384.html
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болгария, украина, в мире, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Болгария, Украина, В мире, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:02 03.11.2022 (обновлено: 16:26 03.11.2022)
 
Парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину

Парламент Болгарии проголосовал за поставки оружия на Украину

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило поставки оружия на Украину, сообщило издание Sofia Globe.
В среду профильные комитеты болгарского парламента одобрили предложение партий ГЕРБ и "Демократическая Болгария" о предоставлении Украине военной помощи в виде оружия, боеприпасов и техники. По информации издания, за предоставление вооружения Украине в четверг проголосовали 175 депутатов, против – 49.
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Отмечается, что законопроект, в частности, поддержали альянс ГЕРБ-СДС, который одержал победу на недавних парламентских выборах в стране, коалиция "Продолжаем перемены" ушедшего в июне в отставку премьера Кирила Петкова и объединение "Демократическая Болгария". Против выступили коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" и партия "Возрождение".
В проекте решения, которое было принято на совместном заседании комитетов по внешней политике и обороне, говорится, что Болгария должна подготовить пакет военной помощи Украине в течение 14 дней. Кроме того, властям страны предлагается подготовить соглашение с Киевом, которое должен ратифицировать парламент. Авторы инициативы также предусмотрели проведение в течение десяти дней консультаций с союзниками по НАТО по вопросам приобретения оборудования взамен отправленного на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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