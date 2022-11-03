https://ria.ru/20221103/ukraina-1829015916.html

Рада приняла бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов

Рада приняла бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.11.2022

Рада приняла бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:52

2022-11-03T15:52

2022-11-03T15:52

экономика

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов."Парламент принял государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и в целом. За - 295 депутатов, воздержались - 35, против - 0... Это рекорд по самому заблаговременному принятию бюджета в истории Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 миллиардов долларов", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП, сообщал украинский премьер Денис Шмыгаль. Проект госбюджета, по его словам, предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), и ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

https://ria.ru/20221027/zelenskiy-1827241521.html

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Ольга Фомченкова

экономика, верховная рада украины, украина