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Рада приняла бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.11.2022
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Рада приняла бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов
Рада приняла бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.11.2022
Рада приняла бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:52
2022-11-03T15:52
экономика
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов."Парламент принял государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и в целом. За - 295 депутатов, воздержались - 35, против - 0... Это рекорд по самому заблаговременному принятию бюджета в истории Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 миллиардов долларов", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП, сообщал украинский премьер Денис Шмыгаль. Проект госбюджета, по его словам, предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), и ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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экономика, верховная рада украины, украина
Экономика, Верховная Рада Украины, Украина
15:52 03.11.2022
 
Рада приняла бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов

Депутат Железняк: Рада приняла бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов.
"Парламент принял государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и в целом. За - 295 депутатов, воздержались - 35, против - 0... Это рекорд по самому заблаговременному принятию бюджета в истории Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 миллиардов долларов", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП, сообщал украинский премьер Денис Шмыгаль. Проект госбюджета, по его словам, предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), и ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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