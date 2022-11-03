https://ria.ru/20221103/ukraina-1829008803.html

Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского

Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского - РИА Новости, 03.11.2022

Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского

Парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:34

2022-11-03T15:34

2022-11-03T15:34

в мире

украина

вадим рабинович

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

партия "слуга народа"

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского Игоря Игоревича и Рабиновича Вадима, которых 18 июля 2022 года указом президента № 502/2022 были лишены гражданства Украины. За соответствующие постановления - 292 и 304 голосов. Таким образом в Раде сейчас осталось 417 нардепов", - написал Железняк в Telegram-канале.Депутат Вадим Рабинович был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещенная в Украине по решению суда. Игорь Васильковский в 2019 году был избран народным депутатом от партии "Слуга народа" по одномандатному избирательному округу.

https://ria.ru/20220813/grazhdanstvo-1809401785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вадим рабинович, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа"