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Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского - РИА Новости, 03.11.2022
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Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского
Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского - РИА Новости, 03.11.2022
Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского
Парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:34
2022-11-03T15:34
в мире
украина
вадим рабинович
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
партия "слуга народа"
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского Игоря Игоревича и Рабиновича Вадима, которых 18 июля 2022 года указом президента № 502/2022 были лишены гражданства Украины. За соответствующие постановления - 292 и 304 голосов. Таким образом в Раде сейчас осталось 417 нардепов", - написал Железняк в Telegram-канале.Депутат Вадим Рабинович был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещенная в Украине по решению суда. Игорь Васильковский в 2019 году был избран народным депутатом от партии "Слуга народа" по одномандатному избирательному округу.
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в мире, украина, вадим рабинович, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа"
В мире, Украина, Вадим Рабинович, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Партия "Слуга народа"
15:34 03.11.2022
 
Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского

Депутат Железняк: Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в медиабанкБывший депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович
Бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского Игоря Игоревича и Рабиновича Вадима, которых 18 июля 2022 года указом президента № 502/2022 были лишены гражданства Украины. За соответствующие постановления - 292 и 304 голосов. Таким образом в Раде сейчас осталось 417 нардепов", - написал Железняк в Telegram-канале.
Депутат Вадим Рабинович был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещенная в Украине по решению суда. Игорь Васильковский в 2019 году был избран народным депутатом от партии "Слуга народа" по одномандатному избирательному округу.
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В миреУкраинаВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньПартия "Слуга народа"
 
 
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