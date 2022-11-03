https://ria.ru/20221103/ukraina-1829008803.html
Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского
Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского - РИА Новости, 03.11.2022
Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского
Парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:34
2022-11-03T15:34
2022-11-03T15:34
в мире
украина
вадим рабинович
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
партия "слуга народа"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3aef66c58a5a9c4398c6ed9053d94154.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Парламент Украины досрочно прекратил депутатские полномочия Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского Игоря Игоревича и Рабиновича Вадима, которых 18 июля 2022 года указом президента № 502/2022 были лишены гражданства Украины. За соответствующие постановления - 292 и 304 голосов. Таким образом в Раде сейчас осталось 417 нардепов", - написал Железняк в Telegram-канале.Депутат Вадим Рабинович был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", ныне запрещенная в Украине по решению суда. Игорь Васильковский в 2019 году был избран народным депутатом от партии "Слуга народа" по одномандатному избирательному округу.
https://ria.ru/20220813/grazhdanstvo-1809401785.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7695e1e740515e7357744812fdb887a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вадим рабинович, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа"
В мире, Украина, Вадим Рабинович, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Партия "Слуга народа"
Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского
Депутат Железняк: Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича и Васильковского