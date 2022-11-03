https://ria.ru/20221103/ukraina-1828882274.html

В Киеве ожидают рост рождаемости из-за перебоев электроснабжения

В Киеве ожидают рост рождаемости из-за перебоев электроснабжения - РИА Новости, 03.11.2022

В Киеве ожидают рост рождаемости из-за перебоев электроснабжения

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что в стране повысится рождаемость на фоне перебоев электроснабжения. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:45

2022-11-03T10:45

2022-11-03T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

украина

мид украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что в стране повысится рождаемость на фоне перебоев электроснабжения."На самом деле я думаю, что, возможно, на Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома... без света", - заявил Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER, комментируя ситуацию с перебоями электроснабжения в стране.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Кирилл Волков

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