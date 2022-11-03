10:45 03.11.2022 (обновлено: 11:14 03.11.2022)
В Киеве ожидают рост рождаемости из-за перебоев электроснабжения
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что из-за перебоев электроснабжения повысится рождаемость
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что в стране повысится рождаемость на фоне перебоев электроснабжения.
"На самом деле я думаю, что, возможно, на Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома... без света", - заявил Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER, комментируя ситуацию с перебоями электроснабжения в стране.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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