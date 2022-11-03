https://ria.ru/20221103/ukraina-1828880618.html

Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет отопления, света и воды

Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет отопления, света и воды - РИА Новости, 03.11.2022

Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет отопления, света и воды

Здание МИД Украины больше не подключено к коммунальным системам, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:42

2022-11-03T10:42

2022-11-03T11:36

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

владимир зеленский

украина

киев

харьков

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772607561_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_18c25129e51b7570d04ee9dac8e1b1be.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Здание МИД Украины больше не подключено к коммунальным системам, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER.Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей, которые остались без света из-за обстрелов в понедельник. В то же время продолжаются плановые стабилизационные отключения электричества.Российские вооруженные силы с 10 октября наносят ракетные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Как сообщалось на сайте президента Украины 1 ноября, серьезно повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.

https://ria.ru/20221103/ukraina-1828864168.html

украина

киев

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий кулеба, владимир зеленский, украина, киев, харьков, мид украины, вооруженные силы рф