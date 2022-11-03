https://ria.ru/20221103/ukraina-1828880618.html
Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет отопления, света и воды
Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет отопления, света и воды - РИА Новости, 03.11.2022
Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет отопления, света и воды
Здание МИД Украины больше не подключено к коммунальным системам, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:42
2022-11-03T10:42
2022-11-03T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
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мид украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Здание МИД Украины больше не подключено к коммунальным системам, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER.Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей, которые остались без света из-за обстрелов в понедельник. В то же время продолжаются плановые стабилизационные отключения электричества.Российские вооруженные силы с 10 октября наносят ракетные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Как сообщалось на сайте президента Украины 1 ноября, серьезно повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.
https://ria.ru/20221103/ukraina-1828864168.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Харьков, МИД Украины, Вооруженные силы РФ
10:42 03.11.2022 (обновлено: 11:36 03.11.2022)
Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет отопления, света и воды
Кулеба пожаловался, что в здании МИД Украины нет отопления, пропадают свет и вода