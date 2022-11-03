Рейтинг@Mail.ru
Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/ukraina-1828869554.html
Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину
Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину
США и Великобритания вербуют международных террористов с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне Украины, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:56
2022-11-03T10:04
в мире
сша
великобритания
украина
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_075d75df0c14b7943308d4c7de7b3752.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США и Великобритания вербуют международных террористов с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В условиях проведения специальной военной операции спецслужбами США и Англии осуществляется вербовка участников международных террористических организаций с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", - сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ.
сша
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fac6622d68f2ef56118cbd27776d1cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, украина, николай патрушев
В мире, США, Великобритания, Украина, Николай Патрушев
09:56 03.11.2022 (обновлено: 10:04 03.11.2022)
 
Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину

Патрушев: США и Британия вербуют международных террористов для переброски на Украину

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США и Великобритания вербуют международных террористов с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В условиях проведения специальной военной операции спецслужбами США и Англии осуществляется вербовка участников международных террористических организаций с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", - сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ.
 
В миреСШАВеликобританияУкраинаНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала