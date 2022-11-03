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Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину

Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину - РИА Новости, 03.11.2022

Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину

США и Великобритания вербуют международных террористов с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне Украины, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:56

2022-11-03T09:56

2022-11-03T10:04

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сша

великобритания

украина

николай патрушев

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США и Великобритания вербуют международных террористов с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В условиях проведения специальной военной операции спецслужбами США и Англии осуществляется вербовка участников международных террористических организаций с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", - сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ.

сша

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, великобритания, украина, николай патрушев