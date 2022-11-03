https://ria.ru/20221103/ukraina-1828869554.html
Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину
Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину
США и Великобритания вербуют международных террористов с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне Украины, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:56
2022-11-03T09:56
2022-11-03T10:04
в мире
сша
великобритания
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. США и Великобритания вербуют международных террористов с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В условиях проведения специальной военной операции спецслужбами США и Англии осуществляется вербовка участников международных террористических организаций с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", - сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, украина, николай патрушев
В мире, США, Великобритания, Украина, Николай Патрушев
09:56 03.11.2022 (обновлено: 10:04 03.11.2022)
Патрушев: США и Британия вербуют террористов для отправки на Украину
Патрушев: США и Британия вербуют международных террористов для переброски на Украину