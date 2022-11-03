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Патрушев прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе - РИА Новости, 03.11.2022
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Патрушев прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе
Патрушев прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе
Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:48
2022-11-03T09:51
в мире
россия
украина
николай патрушев
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822082152.html
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в мире, россия, украина, николай патрушев, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Николай Патрушев, Владимир Зеленский
09:48 03.11.2022 (обновлено: 09:51 03.11.2022)
 
Патрушев прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе

Патрушев: слова о превентивном ядерном ударе по России говорят о неадекватности Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.
Кремль - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 20:35Специальная военная операция на Украине
Кремль назвал слова Зеленского об ударах по России призывом к мировой войне
 
В миреРоссияУкраинаНиколай ПатрушевВладимир Зеленский
 
 
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