https://ria.ru/20221103/ukraina-1828867022.html

Патрушев прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе

Патрушев прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе - РИА Новости, 03.11.2022

Патрушев прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе

Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:48

2022-11-03T09:48

2022-11-03T09:51

в мире

россия

украина

николай патрушев

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822082152.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, николай патрушев, владимир зеленский