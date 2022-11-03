https://ria.ru/20221103/ukraina-1828867022.html
Патрушев прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе
Патрушев прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе
Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:48
2022-11-03T09:48
2022-11-03T09:51
в мире
россия
украина
николай патрушев
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822082152.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_ad515c84c1b3100a01be8d10386d4eeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, николай патрушев, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Николай Патрушев, Владимир Зеленский
09:48 03.11.2022 (обновлено: 09:51 03.11.2022)
Патрушев прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе
Патрушев: слова о превентивном ядерном ударе по России говорят о неадекватности Зеленского