Графики отключений ввели в ряде областей Украины, заявили в "Укрэнерго"
"Укрэнерго": графики аварийных отключений электроэнергии действуют в ряде областей Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач на Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередач на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Графики аварийных отключений электроэнергии действуют в четверг в Днепропетровской, Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской, еще в ряде регионов в четверг будут почасовые отключения, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее украинские СМИ сообщили, что "Укрэнерго" в среду вечером дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
"Сегодня диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения. В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
По информации компании, в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.