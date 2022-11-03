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Графики отключений ввели в ряде областей Украины, заявили в "Укрэнерго" - РИА Новости, 03.11.2022
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https://ria.ru/20221103/ukraina-1828864168.html
Графики отключений ввели в ряде областей Украины, заявили в "Укрэнерго"
Графики отключений ввели в ряде областей Украины, заявили в "Укрэнерго" - РИА Новости, 03.11.2022
Графики отключений ввели в ряде областей Украины, заявили в "Укрэнерго"
Графики аварийных отключений электроэнергии действуют в четверг в Днепропетровской, Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской, еще в ряде РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:42
2022-11-03T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
киев
кировоградская область
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Графики аварийных отключений электроэнергии действуют в четверг в Днепропетровской, Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской, еще в ряде регионов в четверг будут почасовые отключения, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".Ранее украинские СМИ сообщили, что "Укрэнерго" в среду вечером дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области."Сегодня диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения. В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.По информации компании, в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828625103.html
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в мире, жкх, владимир зеленский, киев, кировоградская область, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Киев, Кировоградская область, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
09:42 03.11.2022
 
Графики отключений ввели в ряде областей Украины, заявили в "Укрэнерго"

"Укрэнерго": графики аварийных отключений электроэнергии действуют в ряде областей Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач на Украине
Линии электропередач на Украине - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередач на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Графики аварийных отключений электроэнергии действуют в четверг в Днепропетровской, Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской, еще в ряде регионов в четверг будут почасовые отключения, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее украинские СМИ сообщили, что "Укрэнерго" в среду вечером дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
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"Сегодня диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения. В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
По информации компании, в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ЗеленскийКиевКировоградская областьУкраинаУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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