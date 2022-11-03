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Патрушев: Украина превратилась в мировой центр ультраправого экстремизма - РИА Новости, 03.11.2022
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Патрушев: Украина превратилась в мировой центр ультраправого экстремизма
Патрушев: Украина превратилась в мировой центр ультраправого экстремизма - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев: Украина превратилась в мировой центр ультраправого экстремизма
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о фактическом превращении Украины в мировой центр ультраправого экстремизма. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:39
2022-11-03T10:48
в мире
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о фактическом превращении Украины в мировой центр ультраправого экстремизма."Западники знают, что русские и украинцы всегда были единым и неразделимым народом с общей культурой и судьбой. Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.По его оценке, Россия ведет борьбу "именно с марионеточным киевским режимом": "Простых украинцев попросту используют в качестве разменной монеты, инструмента для сдерживания России".
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в мире, украина, николай патрушев
В мире, Украина, Николай Патрушев
09:39 03.11.2022 (обновлено: 10:48 03.11.2022)
 
Патрушев: Украина превратилась в мировой центр ультраправого экстремизма

Патрушев заявил о превращении Украины в основной мировой центр ультраправого экстремизма

© AP Photo / Efrem LukatskyДобровольцы батальона "Азов", организации, запрещенной на территории России
Добровольцы батальона Азов, организации, запрещенной на территории России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добровольцы батальона "Азов", организации, запрещенной на территории России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о фактическом превращении Украины в мировой центр ультраправого экстремизма.
"Западники знают, что русские и украинцы всегда были единым и неразделимым народом с общей культурой и судьбой. Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.
По его оценке, Россия ведет борьбу "именно с марионеточным киевским режимом": "Простых украинцев попросту используют в качестве разменной монеты, инструмента для сдерживания России".
Лавров: мы не допустим создания из Украины плацдарма для угроз российской безопасности - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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В миреУкраинаНиколай Патрушев
 
 
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