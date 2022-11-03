https://ria.ru/20221103/ukraina-1828863804.html
Патрушев: Украина превратилась в мировой центр ультраправого экстремизма
Патрушев: Украина превратилась в мировой центр ультраправого экстремизма - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев: Украина превратилась в мировой центр ультраправого экстремизма
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о фактическом превращении Украины в мировой центр ультраправого экстремизма. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:39
2022-11-03T09:39
2022-11-03T10:48
в мире
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о фактическом превращении Украины в мировой центр ультраправого экстремизма."Западники знают, что русские и украинцы всегда были единым и неразделимым народом с общей культурой и судьбой. Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.По его оценке, Россия ведет борьбу "именно с марионеточным киевским режимом": "Простых украинцев попросту используют в качестве разменной монеты, инструмента для сдерживания России".
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818778528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николай патрушев
В мире, Украина, Николай Патрушев
09:39 03.11.2022 (обновлено: 10:48 03.11.2022)
Патрушев: Украина превратилась в мировой центр ультраправого экстремизма
Патрушев заявил о превращении Украины в основной мировой центр ультраправого экстремизма