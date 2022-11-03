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Патрушев: англосаксы решили начать с Украины дробление русского этноса - РИА Новости, 03.11.2022
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Патрушев: англосаксы решили начать с Украины дробление русского этноса
Патрушев: англосаксы решили начать с Украины дробление русского этноса - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев: англосаксы решили начать с Украины дробление русского этноса
Англосаксы с помощью Украины хотят создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса, а их цель - его полное искоренение, считает секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:31
2022-11-03T10:11
в мире
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Англосаксы с помощью Украины хотят создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса, а их цель - его полное искоренение, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Западники знают, что русские и украинцы всегда были единым и неразделимым народом с общей культурой и судьбой. Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.По его оценке, Россия ведет борьбу "именно с марионеточным киевским режимом": "Простых украинцев попросту используют в качестве разменной монеты, инструмента для сдерживания России".
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в мире, украина, николай патрушев
В мире, Украина, Николай Патрушев
09:31 03.11.2022 (обновлено: 10:11 03.11.2022)
 
Патрушев: англосаксы решили начать с Украины дробление русского этноса

Патрушев: англосаксы начали с Украины дробление русского этноса с целью его искоренения

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Англосаксы с помощью Украины хотят создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса, а их цель - его полное искоренение, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Западники знают, что русские и украинцы всегда были единым и неразделимым народом с общей культурой и судьбой. Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.
"Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую "Анти-Россию", англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения", - считает секретарь Совбеза РФ.
По его оценке, Россия ведет борьбу "именно с марионеточным киевским режимом": "Простых украинцев попросту используют в качестве разменной монеты, инструмента для сдерживания России".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00
Европа ненавидит расизм и русских
 
В миреУкраинаНиколай Патрушев
 
 
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