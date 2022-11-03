https://ria.ru/20221103/ukraina-1828862220.html

Патрушев: англосаксы решили начать с Украины дробление русского этноса

Патрушев: англосаксы решили начать с Украины дробление русского этноса - РИА Новости, 03.11.2022

Патрушев: англосаксы решили начать с Украины дробление русского этноса

Англосаксы с помощью Украины хотят создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса, а их цель - его полное искоренение, считает секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:31

2022-11-03T09:31

2022-11-03T10:11

в мире

украина

николай патрушев

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Англосаксы с помощью Украины хотят создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса, а их цель - его полное искоренение, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Западники знают, что русские и украинцы всегда были единым и неразделимым народом с общей культурой и судьбой. Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.По его оценке, Россия ведет борьбу "именно с марионеточным киевским режимом": "Простых украинцев попросту используют в качестве разменной монеты, инструмента для сдерживания России".

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, николай патрушев