09:31 03.11.2022 (обновлено: 10:11 03.11.2022)
Патрушев: англосаксы решили начать с Украины дробление русского этноса
Патрушев: англосаксы начали с Украины дробление русского этноса с целью его искоренения
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Англосаксы с помощью Украины хотят создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса, а их цель - его полное искоренение, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую "Анти-Россию", англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения", - считает секретарь Совбеза РФ.
По его оценке, Россия ведет борьбу "именно с марионеточным киевским режимом": "Простых украинцев попросту используют в качестве разменной монеты, инструмента для сдерживания России".
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