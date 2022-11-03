https://ria.ru/20221103/ukraina-1828855219.html

Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, заявил Володин

Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, заявил Володин - РИА Новости, 03.11.2022

Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла 53,7% населения с 2014 года, киевский режим ведёт страну к полному её исчезновению. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:38

2022-11-03T08:38

2022-11-03T08:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вячеслав володин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла 53,7% населения с 2014 года, киевский режим ведёт страну к полному её исчезновению."С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. Её граждане для Вашингтона и Брюсселя - расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он отметил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и стала "колонией США". В стране утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция, а интересы народа не учитываются."За это время из Украины бежало более 10,5 миллиона человек. Еще 11,2 миллиона жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией", - добавил он.

https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html

https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вячеслав володин