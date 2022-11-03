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Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, заявил Володин - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/ukraina-1828855219.html
Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, заявил Володин
Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, заявил Володин - РИА Новости, 03.11.2022
Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла 53,7% населения с 2014 года, киевский режим ведёт страну к полному её исчезновению. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:38
2022-11-03T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вячеслав володин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла 53,7% населения с 2014 года, киевский режим ведёт страну к полному её исчезновению."С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. Её граждане для Вашингтона и Брюсселя - расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он отметил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и стала "колонией США". В стране утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция, а интересы народа не учитываются."За это время из Украины бежало более 10,5 миллиона человек. Еще 11,2 миллиона жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией", - добавил он.
https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html
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в мире, украина, вячеслав володин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вячеслав Володин
08:38 03.11.2022
 
Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, заявил Володин

Володин: Украина лишилась суверенитета и потеряла 53,7 процента населения с 2014 года

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла 53,7% населения с 2014 года, киевский режим ведёт страну к полному её исчезновению.
"С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. Её граждане для Вашингтона и Брюсселя - расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и стала "колонией США". В стране утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция, а интересы народа не учитываются.
"За это время из Украины бежало более 10,5 миллиона человек. Еще 11,2 миллиона жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВячеслав Володин
 
 
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