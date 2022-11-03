https://ria.ru/20221103/ukraina-1828855219.html
Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, заявил Володин
Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, заявил Володин - РИА Новости, 03.11.2022
Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла 53,7% населения с 2014 года, киевский режим ведёт страну к полному её исчезновению. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:38
2022-11-03T08:38
2022-11-03T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вячеслав володин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла 53,7% населения с 2014 года, киевский режим ведёт страну к полному её исчезновению."С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. Её граждане для Вашингтона и Брюсселя - расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он отметил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и стала "колонией США". В стране утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция, а интересы народа не учитываются."За это время из Украины бежало более 10,5 миллиона человек. Еще 11,2 миллиона жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией", - добавил он.
https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html
https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вячеслав володин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вячеслав Володин
Киевский режим ведет Украину к полному исчезновению, заявил Володин
Володин: Украина лишилась суверенитета и потеряла 53,7 процента населения с 2014 года