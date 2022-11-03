https://ria.ru/20221103/ukraina-1828830423.html
Посольство Азербайджана призвало не посещать Украину без необходимости
Посольство Азербайджана призвало не посещать Украину без необходимости - РИА Новости, 03.11.2022
Посольство Азербайджана призвало не посещать Украину без необходимости
Посольство Азербайджана в Киеве призвало соотечественников не посещать Украину без крайней на то необходимости. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T00:49
2022-11-03T00:49
2022-11-03T00:49
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БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. Посольство Азербайджана в Киеве призвало соотечественников не посещать Украину без крайней на то необходимости.В диппредставительстве также отметили, что во время отсутствия воздушной тревоги консульский отдел в Киеве продолжает работу по графику.
https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html
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в мире, украина, азербайджан, киев
В мире, Украина, Азербайджан, Киев
Посольство Азербайджана призвало не посещать Украину без необходимости
Посольство Азербайджана в Киеве призвало не посещать Украину без крайней необходимости