https://ria.ru/20221103/ukraina-1828830423.html

Посольство Азербайджана призвало не посещать Украину без необходимости

Посольство Азербайджана призвало не посещать Украину без необходимости - РИА Новости, 03.11.2022

Посольство Азербайджана призвало не посещать Украину без необходимости

Посольство Азербайджана в Киеве призвало соотечественников не посещать Украину без крайней на то необходимости. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T00:49

2022-11-03T00:49

2022-11-03T00:49

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азербайджан

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БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. Посольство Азербайджана в Киеве призвало соотечественников не посещать Украину без крайней на то необходимости.В диппредставительстве также отметили, что во время отсутствия воздушной тревоги консульский отдел в Киеве продолжает работу по графику.

https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html

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в мире, украина, азербайджан, киев