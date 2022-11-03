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Посольство Азербайджана призвало не посещать Украину без необходимости - РИА Новости, 03.11.2022
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Посольство Азербайджана призвало не посещать Украину без необходимости
Посольство Азербайджана призвало не посещать Украину без необходимости - РИА Новости, 03.11.2022
Посольство Азербайджана призвало не посещать Украину без необходимости
Посольство Азербайджана в Киеве призвало соотечественников не посещать Украину без крайней на то необходимости. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T00:49
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в мире
украина
азербайджан
киев
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БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. Посольство Азербайджана в Киеве призвало соотечественников не посещать Украину без крайней на то необходимости.В диппредставительстве также отметили, что во время отсутствия воздушной тревоги консульский отдел в Киеве продолжает работу по графику.
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в мире, украина, азербайджан, киев
В мире, Украина, Азербайджан, Киев
00:49 03.11.2022
 
Посольство Азербайджана призвало не посещать Украину без необходимости

Посольство Азербайджана в Киеве призвало не посещать Украину без крайней необходимости

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. Посольство Азербайджана в Киеве призвало соотечественников не посещать Украину без крайней на то необходимости.
"Соотечественникам, планирующим посетить Украину, советуем отказаться на время от этих планов при отсутствии крайней необходимости", - говорится в сообщении, распространенной азербайджанской дипмиссией в украинской столице.
В диппредставительстве также отметили, что во время отсутствия воздушной тревоги консульский отдел в Киеве продолжает работу по графику.
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