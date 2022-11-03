https://ria.ru/20221103/ucheniya-1828996824.html

В КНДР назвали решение Южной Кореи и США продлить учения огромной ошибкой

В КНДР назвали решение Южной Кореи и США продлить учения огромной ошибкой - РИА Новости, 03.11.2022

В КНДР назвали решение Южной Кореи и США продлить учения огромной ошибкой

КНДР назвала решению Южной Кореи и США продлить учения ВВС Vigilant Storm "крайне опасным" выбором и "огромной ошибкой", передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:01

2022-11-03T15:01

2022-11-03T15:13

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южная корея

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СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. КНДР назвала решению Южной Кореи и США продлить учения ВВС Vigilant Storm "крайне опасным" выбором и "огромной ошибкой", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Южная Корея и США мобилизовали более 240 самолетов, в том числе истребители-невидимки, для проведения учений Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Но на фоне многочисленных пусков ракет КНДР, союзники решили продлить учения. Детали пока обсуждаются.Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал решение США и Южной Кореи "неверным выбором"."Это очень опасный и неправильный выбор. Безответственные решения США и Южной Кореи выводят нынешнюю ситуацию, вызванную провокационными действиями их союзных военных сил, из-под контроля. США и Южная Корея осознают, что они совершили огромную непоправимую ошибку", - говорится в заявлении.В учениях Vigilant Storm задействованы около 140 самолетов южнокорейских ВВС, в том числе истребители F-35A, F-15K, KF-16, заправочный самолет KC-330, а с американской стороны - около сотни самолетов, в том числе истребители F-35B, самолет электронной разведки EA-18, самолет-шпион U-2. Кроме того, на учения брошены войска морской пехоты, военно-морских и сухопутных сил США. Впервые к учениям в Южной Корее подключатся самолет заправщик австралийских ВВС модели KC-30A и истребитель-невидимка F-35B с авиабазы Ивакуни в Японии.Ранее сообщалось, что КНДР пустила в среду 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17". Это уже 30 испытание в этом году баллистических ракет КНДР, которая также сделала три пуска крылатых ракет

https://ria.ru/20221102/kndr-1828732132.html

https://ria.ru/20221103/oruzhie-1828944974.html

сша

южная корея

японское море

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в мире, сша, южная корея, японское море, f-16, f-15se