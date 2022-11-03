15:01 03.11.2022 (обновлено: 15:13 03.11.2022)
В КНДР назвали решение Южной Кореи и США продлить учения огромной ошибкой
КНДР назвала решение Южной Кореи и США продлить учения ошибкой и опасным выбором
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений между США и Южной Кореей
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. Архивное фото
СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. КНДР назвала решению Южной Кореи и США продлить учения ВВС Vigilant Storm "крайне опасным" выбором и "огромной ошибкой", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Южная Корея и США мобилизовали более 240 самолетов, в том числе истребители-невидимки, для проведения учений Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Но на фоне многочисленных пусков ракет КНДР, союзники решили продлить учения. Детали пока обсуждаются.
Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал решение США и Южной Кореи "неверным выбором".
"Это очень опасный и неправильный выбор. Безответственные решения США и Южной Кореи выводят нынешнюю ситуацию, вызванную провокационными действиями их союзных военных сил, из-под контроля. США и Южная Корея осознают, что они совершили огромную непоправимую ошибку", - говорится в заявлении.
В учениях Vigilant Storm задействованы около 140 самолетов южнокорейских ВВС, в том числе истребители F-35A, F-15K, KF-16, заправочный самолет KC-330, а с американской стороны - около сотни самолетов, в том числе истребители F-35B, самолет электронной разведки EA-18, самолет-шпион U-2. Кроме того, на учения брошены войска морской пехоты, военно-морских и сухопутных сил США. Впервые к учениям в Южной Корее подключатся самолет заправщик австралийских ВВС модели KC-30A и истребитель-невидимка F-35B с авиабазы Ивакуни в Японии.
Ранее сообщалось, что КНДР пустила в среду 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17". Это уже 30 испытание в этом году баллистических ракет КНДР, которая также сделала три пуска крылатых ракет