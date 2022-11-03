https://ria.ru/20221103/ucheba-1829107236.html

СМИ: в Британии стали отказываться от высшего образования из-за кризиса

СМИ: в Британии стали отказываться от высшего образования из-за кризиса - РИА Новости, 03.11.2022

СМИ: в Британии стали отказываться от высшего образования из-за кризиса

Студенты в Великобритании испытывают трудности из-за инфляции, поэтому работа с минимальной заработной платой становится более привлекательной, заявил старший... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:00

2022-11-03T20:00

2022-11-03T20:23

в мире

владимир путин

великобритания

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984780_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_a0f0611c73ea3f1b1b0bab0b9b0ff0af.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Студенты в Великобритании испытывают трудности из-за инфляции, поэтому работа с минимальной заработной платой становится более привлекательной, заявил старший экономист-исследователь IFS Бен Уолтман. Его слова приводит агентство Bloomberg."Сокращение образовательных кредитов подтолкнет студентов с низкими доходами к отказу от учебы в университете", — сказал он.Уточняется, что сокращение составило 11 процентов по сравнению с 2020-2021 годами.Подчеркивается, что больше всего подорожание продуктов питания и рост цен на электричество ударили по беднейшим слоям населения. Высокая плата за обучение в британских университетах всегда была острой проблемой для студентов из семей с низким достатком, а в условиях нынешнего кризиса высшее образование стало еще недоступнее.Несмотря на то что высшее образование по-прежнему считается хорошим вложением средств, работа сразу после окончания средней школы сейчас становится все более привлекательной среди граждан Великобритании, заключили авторы статьи.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221102/velikobritaniya-1828736399.html

https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828667286.html

https://ria.ru/20221103/dizel-1828762998.html

великобритания

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, великобритания, сша, украина