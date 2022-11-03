20:00 03.11.2022 (обновлено: 20:23 03.11.2022)
СМИ: в Британии стали отказываться от высшего образования из-за кризиса
Bloomberg: университетская жизнь становится слишком дорогой для студентов в Великобритании
© Depositphotos.com / ArstyОксфордский университет
© Depositphotos.com / Arsty
Оксфордский университет. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Студенты в Великобритании испытывают трудности из-за инфляции, поэтому работа с минимальной заработной платой становится более привлекательной, заявил старший экономист-исследователь IFS Бен Уолтман. Его слова приводит агентство Bloomberg.
"Сокращение образовательных кредитов подтолкнет студентов с низкими доходами к отказу от учебы в университете", — сказал он.
Уточняется, что сокращение составило 11 процентов по сравнению с 2020-2021 годами.
Подчеркивается, что больше всего подорожание продуктов питания и рост цен на электричество ударили по беднейшим слоям населения. Высокая плата за обучение в британских университетах всегда была острой проблемой для студентов из семей с низким достатком, а в условиях нынешнего кризиса высшее образование стало еще недоступнее.
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Несмотря на то что высшее образование по-прежнему считается хорошим вложением средств, работа сразу после окончания средней школы сейчас становится все более привлекательной среди граждан Великобритании, заключили авторы статьи.
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