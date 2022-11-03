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СМИ: в Британии стали отказываться от высшего образования из-за кризиса - РИА Новости, 03.11.2022
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СМИ: в Британии стали отказываться от высшего образования из-за кризиса
СМИ: в Британии стали отказываться от высшего образования из-за кризиса - РИА Новости, 03.11.2022
СМИ: в Британии стали отказываться от высшего образования из-за кризиса
Студенты в Великобритании испытывают трудности из-за инфляции, поэтому работа с минимальной заработной платой становится более привлекательной, заявил старший... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:00
2022-11-03T20:23
в мире
владимир путин
великобритания
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Студенты в Великобритании испытывают трудности из-за инфляции, поэтому работа с минимальной заработной платой становится более привлекательной, заявил старший экономист-исследователь IFS Бен Уолтман. Его слова приводит агентство Bloomberg."Сокращение образовательных кредитов подтолкнет студентов с низкими доходами к отказу от учебы в университете", — сказал он.Уточняется, что сокращение составило 11 процентов по сравнению с 2020-2021 годами.Подчеркивается, что больше всего подорожание продуктов питания и рост цен на электричество ударили по беднейшим слоям населения. Высокая плата за обучение в британских университетах всегда была острой проблемой для студентов из семей с низким достатком, а в условиях нынешнего кризиса высшее образование стало еще недоступнее.Несмотря на то что высшее образование по-прежнему считается хорошим вложением средств, работа сразу после окончания средней школы сейчас становится все более привлекательной среди граждан Великобритании, заключили авторы статьи.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221102/velikobritaniya-1828736399.html
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в мире, владимир путин, великобритания, сша, украина
В мире, Владимир Путин, Великобритания, США, Украина
20:00 03.11.2022 (обновлено: 20:23 03.11.2022)
 
СМИ: в Британии стали отказываться от высшего образования из-за кризиса

Bloomberg: университетская жизнь становится слишком дорогой для студентов в Великобритании

© Depositphotos.com / ArstyОксфордский университет
Оксфордский университет - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Depositphotos.com / Arsty
Оксфордский университет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Студенты в Великобритании испытывают трудности из-за инфляции, поэтому работа с минимальной заработной платой становится более привлекательной, заявил старший экономист-исследователь IFS Бен Уолтман. Его слова приводит агентство Bloomberg.
"Сокращение образовательных кредитов подтолкнет студентов с низкими доходами к отказу от учебы в университете", — сказал он.
В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 17:26
В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду Все больше жителей Лондона стали обращаться в благотворительные фонды за бесплатным питанием. Это произошло из-за роста цен на продукты, газ и электроэнергию. В день местные небольшие столовые раздают до 150 блюд.
Уточняется, что сокращение составило 11 процентов по сравнению с 2020-2021 годами.
Подчеркивается, что больше всего подорожание продуктов питания и рост цен на электричество ударили по беднейшим слоям населения. Высокая плата за обучение в британских университетах всегда была острой проблемой для студентов из семей с низким достатком, а в условиях нынешнего кризиса высшее образование стало еще недоступнее.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 14:11
Великобритания расширила санкции против России
Несмотря на то что высшее образование по-прежнему считается хорошим вложением средств, работа сразу после окончания средней школы сейчас становится все более привлекательной среди граждан Великобритании, заключили авторы статьи.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Закрытая из-за топливного кризиса автозаправочная станция в Париже - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00
Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис
 
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