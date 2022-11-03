https://ria.ru/20221103/turtsiya-1828845059.html

Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких ракет

Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких ракет - РИА Новости, 03.11.2022

Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких ракет

Дальность полета баллистических ракет турецкого производства увеличится, превысит 560 километров, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T05:22

2022-11-03T05:22

2022-11-03T05:47

в мире

турция

черное море

синоп (провинция)

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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Дальность полета баллистических ракет турецкого производства увеличится, превысит 560 километров, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.Турция ранее провела испытание над Черным морем произведенной в стране баллистической ракеты малой дальности, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Сообщалось, что пуск ракеты был произведен в 7.00 по местному времени с аэропорта около портового города Ризе. Она пролетела 561 километр и упала у берега порта Синоп.Эрдоган также заявил, что в 2023 году поднимется в воздух первый турецкий боевой самолет.

https://ria.ru/20221101/shoygu-1828472239.html

турция

черное море

синоп (провинция)

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в мире, турция, черное море, синоп (провинция)