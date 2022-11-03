https://ria.ru/20221103/turtsiya-1828845059.html
Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких ракет
Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких ракет - РИА Новости, 03.11.2022
Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких ракет
Дальность полета баллистических ракет турецкого производства увеличится, превысит 560 километров, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T05:22
2022-11-03T05:22
2022-11-03T05:47
в мире
турция
черное море
синоп (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823465419_48:0:633:329_1920x0_80_0_0_d85ce82b723e4814be6d3bb5a1040161.jpg
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Дальность полета баллистических ракет турецкого производства увеличится, превысит 560 километров, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.Турция ранее провела испытание над Черным морем произведенной в стране баллистической ракеты малой дальности, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Сообщалось, что пуск ракеты был произведен в 7.00 по местному времени с аэропорта около портового города Ризе. Она пролетела 561 километр и упала у берега порта Синоп.Эрдоган также заявил, что в 2023 году поднимется в воздух первый турецкий боевой самолет.
https://ria.ru/20221101/shoygu-1828472239.html
турция
черное море
синоп (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823465419_51:0:656:454_1920x0_80_0_0_b769ac43b6ba81671e9900b09f0abddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, черное море, синоп (провинция)
В мире, Турция, Черное море, Синоп (провинция)
05:22 03.11.2022 (обновлено: 05:47 03.11.2022)
Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких ракет
Эрдоган сообщил об увеличении дальности полета баллистических ракет турецкого производства