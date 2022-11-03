Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких ракет - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/turtsiya-1828845059.html
Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких ракет
Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких ракет - РИА Новости, 03.11.2022
Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких ракет
Дальность полета баллистических ракет турецкого производства увеличится, превысит 560 километров, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T05:22
2022-11-03T05:47
в мире
турция
черное море
синоп (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823465419_48:0:633:329_1920x0_80_0_0_d85ce82b723e4814be6d3bb5a1040161.jpg
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Дальность полета баллистических ракет турецкого производства увеличится, превысит 560 километров, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.Турция ранее провела испытание над Черным морем произведенной в стране баллистической ракеты малой дальности, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Сообщалось, что пуск ракеты был произведен в 7.00 по местному времени с аэропорта около портового города Ризе. Она пролетела 561 километр и упала у берега порта Синоп.Эрдоган также заявил, что в 2023 году поднимется в воздух первый турецкий боевой самолет.
https://ria.ru/20221101/shoygu-1828472239.html
турция
черное море
синоп (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823465419_51:0:656:454_1920x0_80_0_0_b769ac43b6ba81671e9900b09f0abddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, черное море, синоп (провинция)
В мире, Турция, Черное море, Синоп (провинция)
05:22 03.11.2022 (обновлено: 05:47 03.11.2022)
 
Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких ракет

Эрдоган сообщил об увеличении дальности полета баллистических ракет турецкого производства

© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Дальность полета баллистических ракет турецкого производства увеличится, превысит 560 километров, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Турция ранее провела испытание над Черным морем произведенной в стране баллистической ракеты малой дальности, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Сообщалось, что пуск ракеты был произведен в 7.00 по местному времени с аэропорта около портового города Ризе. Она пролетела 561 километр и упала у берега порта Синоп.
"Недавно мы провели испытание ракеты Тайфун. Она имеет дальность полета 561 километр, и это не предел, он увеличится. Скоро вы услышите хорошие новости о таких ракетах, как Cenk и Traveler", - приводит слова турецкого лидера агентство Aнадолу.
Эрдоган также заявил, что в 2023 году поднимется в воздух первый турецкий боевой самолет.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 17:44
Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции
 
В миреТурцияЧерное мореСиноп (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала