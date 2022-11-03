https://ria.ru/20221103/turmeniya-1828848925.html

Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией

Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией - РИА Новости, 03.11.2022

Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией

Глава верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Россию... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T06:52

2022-11-03T06:52

2022-11-03T06:52

экономика

гурбангулы бердымухамедов

туркмения

россия

москва

совет федерации рф

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АШХАБАД, 3 ноя - РИА Новости. Глава верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Россию высказался за укрепление стратегического партнерства с Москвой в сфере экономики, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Выступая с программной речью на пленарном заседании Совета Федерации, он подчеркнул, что одним из важных направлений стратегического партнерства Туркмении и России является торгово-экономическое сотрудничество. Издание отмечает, что председатель Халк Маслахаты с удовлетворением отметил позитивную динамику роста двустороннего товарооборота, расширение объемов экспортно-импортных операций, реализацию крупномасштабных и долгосрочных экономических проектов, реализуемых туркменскими и российскими компаниями.Среди основных сфер совместного приложения усилий Гурбангулы Бердымухамедов выделил энергетику, транспорт, область высоких технологий, промышленность, торговлю и сельское хозяйство. По его словам, "в этих и других секторах экономики сегодня проводится большая работа, нацеленная на создание в Туркменистане новых производственных мощностей, строительство дорог и инфраструктуры, внедрение инноваций и новых технологий в различных отраслях"."Мы всегда выступали за укрепление торгово-экономических связей между Туркменистаном и РФ, придание им нового качества, вывод этих отношений на уровень многофункционального, экономичес­кого партнерства, где инвестиционная, финансовая и технологическая составляющие играли бы ключевую роль", - приводит газета слова экс-президента Туркмении.

https://ria.ru/20221102/ashkhabad-1828668822.html

https://ria.ru/20221014/infrastruktura-1824110599.html

туркмения

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экономика, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, россия, москва, совет федерации рф