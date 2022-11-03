Рейтинг@Mail.ru
Формирование новых департаментов по туризму займет минимум полтора месяца - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221103/turizm-1829067064.html
Формирование новых департаментов по туризму займет минимум полтора месяца
Формирование новых департаментов по туризму займет минимум полтора месяца - РИА Новости, 03.11.2022
Формирование новых департаментов по туризму займет минимум полтора месяца
Формирование департаментов по туризму в Минэкономразвития займет как минимум полтора месяца, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по развитию... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:38
2022-11-03T18:38
туризм
алексей кожевников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138382/01/1383820142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9cd650dffd10b23ad071bcd4e50e253.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Формирование департаментов по туризму в Минэкономразвития займет как минимум полтора месяца, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по развитию отрасли Алексей Кожевников.По словам Кожевникова, переходный период продолжается и продлится еще какое-то время. "Думаю, формирование департаментов займет еще минимум полтора месяца. Но главное здесь даже не назначение ответственного за туризм. Наиболее важный момент — на что, в конечном итоге, замахнется Минэкономразвития", — уточнил эксперт.Как сообщили в ведомстве, по временной схеме замещения обязанностей регулировать вопросы туризма до назначения профильного куратора будет действующий замминистра Дмитрий Вахруков."Сейчас ему будет важно провести оперативный аудит передаваемых дел и документов со стороны Ростуризма и параллельно встретиться с реальными экспертами отрасли, чтобы понять, что нужно реализовать уже в этом году, а что может и подождать", — сказал Кожевников.Ростуризм был упразднен указом президента России Владимира Путина от 20 октября, его полномочия переданы Минэкономразвития.
https://ria.ru/20221102/minekonomrazvitiya-1828802789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138382/01/1383820142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c32f13f0e47c4a1df68e2c98e25c6a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей кожевников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм
Туризм, Алексей Кожевников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм, Туризм
18:38 03.11.2022
 
Формирование новых департаментов по туризму займет минимум полтора месяца

Кожевников: формирование новых департаментов по туризму займет как минимум полтора месяца

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Формирование департаментов по туризму в Минэкономразвития займет как минимум полтора месяца, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по развитию отрасли Алексей Кожевников.
По словам Кожевникова, переходный период продолжается и продлится еще какое-то время.
"Думаю, формирование департаментов займет еще минимум полтора месяца. Но главное здесь даже не назначение ответственного за туризм. Наиболее важный момент — на что, в конечном итоге, замахнется Минэкономразвития", — уточнил эксперт.
Как сообщили в ведомстве, по временной схеме замещения обязанностей регулировать вопросы туризма до назначения профильного куратора будет действующий замминистра Дмитрий Вахруков.
"Сейчас ему будет важно провести оперативный аудит передаваемых дел и документов со стороны Ростуризма и параллельно встретиться с реальными экспертами отрасли, чтобы понять, что нужно реализовать уже в этом году, а что может и подождать", — сказал Кожевников.
Ростуризм был упразднен указом президента России Владимира Путина от 20 октября, его полномочия переданы Минэкономразвития.
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 20:47Туризм
Правительство утвердило передачу полномочий Ростуризма Минэкономразвития
 
ТуризмАлексей КожевниковРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала