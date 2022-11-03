https://ria.ru/20221103/turizm-1829067064.html
Формирование новых департаментов по туризму займет минимум полтора месяца
Формирование новых департаментов по туризму займет минимум полтора месяца - РИА Новости, 03.11.2022
Формирование новых департаментов по туризму займет минимум полтора месяца
Формирование департаментов по туризму в Минэкономразвития займет как минимум полтора месяца, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по развитию... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:38
2022-11-03T18:38
2022-11-03T18:38
туризм
алексей кожевников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Формирование департаментов по туризму в Минэкономразвития займет как минимум полтора месяца, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по развитию отрасли Алексей Кожевников.По словам Кожевникова, переходный период продолжается и продлится еще какое-то время. "Думаю, формирование департаментов займет еще минимум полтора месяца. Но главное здесь даже не назначение ответственного за туризм. Наиболее важный момент — на что, в конечном итоге, замахнется Минэкономразвития", — уточнил эксперт.Как сообщили в ведомстве, по временной схеме замещения обязанностей регулировать вопросы туризма до назначения профильного куратора будет действующий замминистра Дмитрий Вахруков."Сейчас ему будет важно провести оперативный аудит передаваемых дел и документов со стороны Ростуризма и параллельно встретиться с реальными экспертами отрасли, чтобы понять, что нужно реализовать уже в этом году, а что может и подождать", — сказал Кожевников.Ростуризм был упразднен указом президента России Владимира Путина от 20 октября, его полномочия переданы Минэкономразвития.
https://ria.ru/20221102/minekonomrazvitiya-1828802789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кожевников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм
Туризм, Алексей Кожевников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм, Туризм
Формирование новых департаментов по туризму займет минимум полтора месяца
Кожевников: формирование новых департаментов по туризму займет как минимум полтора месяца
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Формирование департаментов по туризму в Минэкономразвития займет как минимум полтора месяца, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по развитию отрасли Алексей Кожевников.
По словам Кожевникова, переходный период продолжается и продлится еще какое-то время.
"Думаю, формирование департаментов займет еще минимум полтора месяца. Но главное здесь даже не назначение ответственного за туризм. Наиболее важный момент — на что, в конечном итоге, замахнется Минэкономразвития", — уточнил эксперт.
Как сообщили в ведомстве, по временной схеме замещения обязанностей регулировать вопросы туризма до назначения профильного куратора будет действующий замминистра Дмитрий Вахруков.
"Сейчас ему будет важно провести оперативный аудит передаваемых дел и документов со стороны Ростуризма и параллельно встретиться с реальными экспертами отрасли, чтобы понять, что нужно реализовать уже в этом году, а что может и подождать", — сказал Кожевников.
Ростуризм был упразднен
указом президента России Владимира Путина
от 20 октября, его полномочия переданы Минэкономразвития.