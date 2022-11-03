https://ria.ru/20221103/turizm-1829067064.html

Формирование новых департаментов по туризму займет минимум полтора месяца

Формирование новых департаментов по туризму займет минимум полтора месяца - РИА Новости, 03.11.2022

Формирование новых департаментов по туризму займет минимум полтора месяца

Формирование департаментов по туризму в Минэкономразвития займет как минимум полтора месяца, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по развитию... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:38

2022-11-03T18:38

2022-11-03T18:38

туризм

алексей кожевников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138382/01/1383820142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9cd650dffd10b23ad071bcd4e50e253.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Формирование департаментов по туризму в Минэкономразвития займет как минимум полтора месяца, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по развитию отрасли Алексей Кожевников.По словам Кожевникова, переходный период продолжается и продлится еще какое-то время. "Думаю, формирование департаментов займет еще минимум полтора месяца. Но главное здесь даже не назначение ответственного за туризм. Наиболее важный момент — на что, в конечном итоге, замахнется Минэкономразвития", — уточнил эксперт.Как сообщили в ведомстве, по временной схеме замещения обязанностей регулировать вопросы туризма до назначения профильного куратора будет действующий замминистра Дмитрий Вахруков."Сейчас ему будет важно провести оперативный аудит передаваемых дел и документов со стороны Ростуризма и параллельно встретиться с реальными экспертами отрасли, чтобы понять, что нужно реализовать уже в этом году, а что может и подождать", — сказал Кожевников.Ростуризм был упразднен указом президента России Владимира Путина от 20 октября, его полномочия переданы Минэкономразвития.

https://ria.ru/20221102/minekonomrazvitiya-1828802789.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

алексей кожевников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм