В России стартует международный цирковой фестиваль "Без границ"

"Сегодня мы открываем новую страницу в истории цирка, встречаем талантливых артистов из разных стран мира на одном из лучших манежей России в Большом Санкт-Петербургском цирке. Фестиваль не просто позволяет ведущим цирковым деятелям показать свое мастерство, он вновь говорит о том, что мир искусства открыт для всех и в нем не может быть границ", — сказала министр культуры Ольга Любимова в видеообращении.