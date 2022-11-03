https://ria.ru/20221103/tsirk-1829065829.html
В России стартует международный цирковой фестиваль "Без границ"
В России стартует международный цирковой фестиваль "Без границ" - РИА Новости, 03.11.2022
В России стартует международный цирковой фестиваль "Без границ"
Международный цирковой фестиваль "Без границ" стартовал в Большом Санкт-Петербургском цирке. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:45
2022-11-03T18:45
2022-11-03T19:00
культура
новости культуры
ольга любимова
сергей беляков
эдгард запашный
россия
сша
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Международный цирковой фестиваль "Без границ" стартовал в Большом Санкт-Петербургском цирке. В программе — артисты из 20 стран мира. Среди них представители США, Украины, Франции, Италии, Германии, Испании, Молдавии, Эфиопии, Вьетнама, Перу и других. Всего более 150 участников. Ведущими церемонии стали Эдгард Запашный и Эвелина Бледанс. Смотр начался с выступления жонглеров Королевского цирка Гии Эрадзе "Дворцовые забавы".Решение провести его было принято после того, как организаторы циркового мероприятия в Монте-Карло исключили российских артистов.Средства, полученные от продаж билетов, направят на нужды бойцов СВО.Фестиваль продлится по 6 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, сергей беляков, эдгард запашный, россия, сша, украина, росгосцирк, франция, италия, германия, испания, молдавия, эфиопия, вьетнам, перу
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Сергей Беляков, Эдгард Запашный, Россия, США, Украина, Росгосцирк, Франция, Италия, Германия, Испания, Молдавия, Эфиопия, Вьетнам, Перу
18:45 03.11.2022 (обновлено: 19:00 03.11.2022)
В России стартует международный цирковой фестиваль "Без границ"
Международный цирковой фестиваль "Без границ" стартовал в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Международный цирковой фестиваль "Без границ" стартовал в Большом Санкт-Петербургском цирке.
"Сегодня мы открываем новую страницу в истории цирка, встречаем талантливых артистов из разных стран мира на одном из лучших манежей России в Большом Санкт-Петербургском цирке. Фестиваль не просто позволяет ведущим цирковым деятелям показать свое мастерство, он вновь говорит о том, что мир искусства открыт для всех и в нем не может быть границ", — сказала министр культуры Ольга Любимова в видеообращении.
В программе — артисты из 20 стран мира. Среди них представители США, Украины, Франции, Италии, Германии, Испании, Молдавии, Эфиопии, Вьетнама, Перу и других. Всего более 150 участников.
Ведущими церемонии стали Эдгард Запашный и Эвелина Бледанс. Смотр начался с выступления жонглеров Королевского цирка Гии Эрадзе "Дворцовые забавы".
"Это новый, уникальный фестиваль, который призван донести миру мысль о том, что цирковое искусство не имеет границ, оно говорит на языке мира и должно быть в полной мере доступно всем людям", — сказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.
Решение провести его было принято после того, как организаторы циркового мероприятия в Монте-Карло исключили российских артистов.
Средства, полученные от продаж билетов, направят на нужды бойцов СВО.
Фестиваль продлится по 6 ноября.