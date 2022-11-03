https://ria.ru/20221103/trevoga-1828855829.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.11.2022

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, сообщили в областных военных администрациях. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:46

2022-11-03T08:46

2022-11-03T08:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

полтавская область

кировоградская область

черкасская область

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, сообщили в областных военных администрациях."Воздушная тревога - область! Ракетная опасность", - написал глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин в Telegram-канале.Воздушную тревогу также объявили в Черкасской и Кировоградской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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полтавская область

кировоградская область

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, полтавская область, кировоградская область, черкасская область