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Трамп намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
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Трамп намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году, пишут СМИ
Трамп намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
Трамп намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться на пост главы государства в 2024 году и хочет объявить о своей предвыборной кампании после выборов в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:33
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в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться на пост главы государства в 2024 году и хочет объявить о своей предвыборной кампании после выборов в американский конгресс 8 ноября, передает агентство Рейтер со ссылкой на его советников."Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами, и он это понимает", - заявил один из советников бывшего президента.Один из источников рассказал агентству, что Трамп хочет объявить о предвыборной кампании после выборов на следующей неделе и выясняет, присоединятся ли к кампании ряд лиц.Ранее опрос исследовательской организации YouGov показал, что больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
20:33 03.11.2022 (обновлено: 20:45 03.11.2022)
 
Трамп намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году, пишут СМИ

Reuters: Трамп намерен начать избирательную кампанию в президенты после выборов в конгресс

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться на пост главы государства в 2024 году и хочет объявить о своей предвыборной кампании после выборов в американский конгресс 8 ноября, передает агентство Рейтер со ссылкой на его советников.
"Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами, и он это понимает", - заявил один из советников бывшего президента.
Один из источников рассказал агентству, что Трамп хочет объявить о предвыборной кампании после выборов на следующей неделе и выясняет, присоединятся ли к кампании ряд лиц.
Ранее опрос исследовательской организации YouGov показал, что больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 01:34
Опрос: больше половины американцев не хотят второго срока для Байдена
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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