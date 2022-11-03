https://ria.ru/20221103/terrorizm-1829003597.html

В ДНР возбудили дело о терроризме против жителя Мариуполя

В ДНР возбудили дело о терроризме против жителя Мариуполя - РИА Новости, 03.11.2022

В ДНР возбудили дело о терроризме против жителя Мариуполя

В Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело на жителя Мариуполя за участие в террористической организации, говорится в сообщении штаба... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:18

2022-11-03T15:18

2022-11-03T15:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

мариуполь

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819617931_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_ffd1031226f5cb90384aea9677787ba7.jpg

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело на жителя Мариуполя за участие в террористической организации, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.В ведомстве пояснили, что в ходе оперативно-розыскных и фильтрационных мероприятий МГБ ДНР в августе 2022 года задержан гражданин Кузнецов, который с апреля 2020 года проходил службу в полку "Азов"* (организация признанная в РФ террористической - ред.)."Установлено, что Кузнецов занимал должность старшего стрелка-наводчика, принимал активное участие в боевых действиях, совершил убийство военнослужащих ДНР и РФ... В начале апреля 2022 года Кузнецов принял решение покинуть боевые позиции и укрыться под видом гражданского лица у своих родственников и знакомых, проживающих в городе Мариуполь", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220927/referendum-1819886306.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр