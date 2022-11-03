В ДНР возбудили дело о терроризме против жителя Мариуполя
В ДНР возбудили дело о терроризме против 20-летнего бывшего боевика "Азова" Кузнецова
Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело на жителя Мариуполя за участие в террористической организации, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
"Следственным отделом МГБ ДНР возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Мариуполя Кузнецова Ивана Васильевича, 2002 года рождения, в соответствии с ч.2 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в ходе оперативно-розыскных и фильтрационных мероприятий МГБ ДНР в августе 2022 года задержан гражданин Кузнецов, который с апреля 2020 года проходил службу в полку "Азов"* (организация признанная в РФ террористической - ред.).
"Установлено, что Кузнецов занимал должность старшего стрелка-наводчика, принимал активное участие в боевых действиях, совершил убийство военнослужащих ДНР и РФ... В начале апреля 2022 года Кузнецов принял решение покинуть боевые позиции и укрыться под видом гражданского лица у своих родственников и знакомых, проживающих в городе Мариуполь", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация