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В ДНР возбудили дело о терроризме против жителя Мариуполя - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР возбудили дело о терроризме против жителя Мариуполя
В ДНР возбудили дело о терроризме против жителя Мариуполя - РИА Новости, 03.11.2022
В ДНР возбудили дело о терроризме против жителя Мариуполя
В Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело на жителя Мариуполя за участие в террористической организации, говорится в сообщении штаба... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:18
2022-11-03T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
мариуполь
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело на жителя Мариуполя за участие в террористической организации, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.В ведомстве пояснили, что в ходе оперативно-розыскных и фильтрационных мероприятий МГБ ДНР в августе 2022 года задержан гражданин Кузнецов, который с апреля 2020 года проходил службу в полку "Азов"* (организация признанная в РФ террористической - ред.)."Установлено, что Кузнецов занимал должность старшего стрелка-наводчика, принимал активное участие в боевых действиях, совершил убийство военнослужащих ДНР и РФ... В начале апреля 2022 года Кузнецов принял решение покинуть боевые позиции и укрыться под видом гражданского лица у своих родственников и знакомых, проживающих в городе Мариуполь", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация
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безопасность, россия, донецкая народная республика, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:18 03.11.2022
 
В ДНР возбудили дело о терроризме против жителя Мариуполя

В ДНР возбудили дело о терроризме против 20-летнего бывшего боевика "Азова" Кузнецова

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело на жителя Мариуполя за участие в террористической организации, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
"Следственным отделом МГБ ДНР возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Мариуполя Кузнецова Ивана Васильевича, 2002 года рождения, в соответствии с ч.2 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в ходе оперативно-розыскных и фильтрационных мероприятий МГБ ДНР в августе 2022 года задержан гражданин Кузнецов, который с апреля 2020 года проходил службу в полку "Азов"* (организация признанная в РФ террористической - ред.).
"Установлено, что Кузнецов занимал должность старшего стрелка-наводчика, принимал активное участие в боевых действиях, совершил убийство военнослужащих ДНР и РФ... В начале апреля 2022 года Кузнецов принял решение покинуть боевые позиции и укрыться под видом гражданского лица у своих родственников и знакомых, проживающих в городе Мариуполь", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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