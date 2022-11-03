https://ria.ru/20221103/teatr-1829085707.html

Британцев разозлила "трансгендерно-нацистская" версия "Ромео и Джульетты"

Британцев разозлила "трансгендерно-нацистская" версия "Ромео и Джульетты" - РИА Новости, 03.11.2022

Британцев разозлила "трансгендерно-нацистская" версия "Ромео и Джульетты"

Постановка "Ромео и Джульетты" в сеттинге Третьего рейха с актерами-трансгендерами в лондонском театре "Икар" разозлила читателей Telegraph. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:31

2022-11-03T18:31

2022-11-03T19:34

театр

великобритания

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829088927_0:351:1001:914_1920x0_80_0_0_db5ee94bb96f540be36459ec66e31476.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Постановка "Ромео и Джульетты" в сеттинге Третьего рейха с актерами-трансгендерами в лондонском театре "Икар" разозлила читателей Telegraph.Коллектив лондонского театра "Икар" отменил спорную постановку "Ромео и Джульетты" "с немедленным вступлением в силу" и разорвал отношения со своим директором по кастингу после того, как вспыхнул скандал из-за предложенного кастинга и постановки пьесы с отнесением действия к нацистской эпохе."Постановка "Ромео и Джульетта" для небинарных исполнителей, в которой Джульетта переосмыслена как еврейка из гетто, а Ромео — член гитлерюгенда, оказалась втянутой в скандал из-за того, что ни одного еврея не включили в кастинг", — сообщил обозреватель издания Крэйг Симпсон.Он также добавил, что режиссер лондонского театра "Икар" поставил пьесу с расчетом на "бесполых актеров и/или людей африканского или азиатского происхождения".Однако читатели газеты раскритиковали постановку также и по другой причине."Что?! Проверю календарь. Нет, сегодня не первое апреля", — пребывая в шоке, написал Michael Trott."Трудно поверить в компетентность сегодняшних "прогрессивных", <...> то есть "регрессивных", — съязвила Carol Basset."Не могу дождаться экранизации", — пошутил Gail Ennis."И эти идиоты получают наши деньги через Министерство культуры?!" — возмутился Peter Dunlop."Не могу дождаться, звучит по-настоящему отвратительно!" — с иронией отметил Barry Stokes.Один из читателей отметил, что такие постановки получают субсидии от государства, а значит, от налогоплательщиков, хотя большинство британцев не согласны с ценностями, продвигаемыми в подобных пьесах.

https://ria.ru/20221103/posolstvo-1829052860.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/sunak-1828150558.html

https://ria.ru/20221102/truss-1828702359.html

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

театр, великобритания, лондон