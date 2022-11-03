https://ria.ru/20221103/teatr-1829085707.html
Британцев разозлила "трансгендерно-нацистская" версия "Ромео и Джульетты"
Британцев разозлила "трансгендерно-нацистская" версия "Ромео и Джульетты" - РИА Новости, 03.11.2022
Британцев разозлила "трансгендерно-нацистская" версия "Ромео и Джульетты"
Постановка "Ромео и Джульетты" в сеттинге Третьего рейха с актерами-трансгендерами в лондонском театре "Икар" разозлила читателей Telegraph. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:31
2022-11-03T18:31
2022-11-03T19:34
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великобритания
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Постановка "Ромео и Джульетты" в сеттинге Третьего рейха с актерами-трансгендерами в лондонском театре "Икар" разозлила читателей Telegraph.Коллектив лондонского театра "Икар" отменил спорную постановку "Ромео и Джульетты" "с немедленным вступлением в силу" и разорвал отношения со своим директором по кастингу после того, как вспыхнул скандал из-за предложенного кастинга и постановки пьесы с отнесением действия к нацистской эпохе."Постановка "Ромео и Джульетта" для небинарных исполнителей, в которой Джульетта переосмыслена как еврейка из гетто, а Ромео — член гитлерюгенда, оказалась втянутой в скандал из-за того, что ни одного еврея не включили в кастинг", — сообщил обозреватель издания Крэйг Симпсон.Он также добавил, что режиссер лондонского театра "Икар" поставил пьесу с расчетом на "бесполых актеров и/или людей африканского или азиатского происхождения".Однако читатели газеты раскритиковали постановку также и по другой причине."Что?! Проверю календарь. Нет, сегодня не первое апреля", — пребывая в шоке, написал Michael Trott."Трудно поверить в компетентность сегодняшних "прогрессивных", <...> то есть "регрессивных", — съязвила Carol Basset."Не могу дождаться экранизации", — пошутил Gail Ennis."И эти идиоты получают наши деньги через Министерство культуры?!" — возмутился Peter Dunlop."Не могу дождаться, звучит по-настоящему отвратительно!" — с иронией отметил Barry Stokes.Один из читателей отметил, что такие постановки получают субсидии от государства, а значит, от налогоплательщиков, хотя большинство британцев не согласны с ценностями, продвигаемыми в подобных пьесах.
https://ria.ru/20221103/posolstvo-1829052860.html
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театр, великобритания, лондон
Театр, Великобритания, Лондон
18:31 03.11.2022 (обновлено: 19:34 03.11.2022)
Британцев разозлила "трансгендерно-нацистская" версия "Ромео и Джульетты"
Версия "Ромео и Джульетты" лондонского театра "Икар" разозлила британцев
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Постановка "Ромео и Джульетты" в сеттинге Третьего рейха с актерами-трансгендерами в лондонском театре "Икар" разозлила читателей Telegraph
.
Коллектив лондонского театра "Икар" отменил спорную постановку "Ромео и Джульетты" "с немедленным вступлением в силу" и разорвал отношения со своим директором по кастингу после того, как вспыхнул скандал из-за предложенного кастинга и постановки пьесы с отнесением действия к нацистской эпохе.
"Постановка "Ромео и Джульетта" для небинарных исполнителей, в которой Джульетта переосмыслена как еврейка из гетто, а Ромео — член гитлерюгенда, оказалась втянутой в скандал из-за того, что ни одного еврея не включили в кастинг", — сообщил обозреватель издания Крэйг Симпсон.
Он также добавил, что режиссер лондонского театра "Икар" поставил пьесу с расчетом на "бесполых актеров и/или людей африканского или азиатского происхождения".
Однако читатели газеты раскритиковали постановку также и по другой причине.
"Что?! Проверю календарь. Нет, сегодня не первое апреля", — пребывая в шоке, написал Michael Trott.
"Трудно поверить в компетентность сегодняшних "прогрессивных", <...> то есть "регрессивных", — съязвила Carol Basset.
"Не могу дождаться экранизации", — пошутил Gail Ennis.
"И эти идиоты получают наши деньги через Министерство культуры?!" — возмутился Peter Dunlop.
"Не могу дождаться, звучит по-настоящему отвратительно!" — с иронией отметил Barry Stokes.
Один из читателей отметил, что такие постановки получают субсидии от государства, а значит, от налогоплательщиков, хотя большинство британцев не согласны с ценностями, продвигаемыми в подобных пьесах.