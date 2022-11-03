https://ria.ru/20221103/taksi-1829015123.html

Водитель грузовика, раздавившего такси в Москве, попросил прощения

Водитель грузовика, раздавившего такси в Москве, попросил прощения - РИА Новости, 03.11.2022

Водитель грузовика, раздавившего такси в Москве, попросил прощения

Водитель грузовика, устроившего аварию с двумя жертвами в центре Москвы, попросил у всех прощения, передаёт корреспондент РИА Новости из Таганского суда. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:51

2022-11-03T15:51

2022-11-03T15:55

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Водитель грузовика, устроившего аварию с двумя жертвами в центре Москвы, попросил у всех прощения, передаёт корреспондент РИА Новости из Таганского суда."Я искренне каюсь перед всеми за свои деяния, прошу перед Богом простить меня. Я хочу покаяться перед всеми родными за свои деяния, я не хотел этого", - заявил Вячеслав Пивовар перед заседанием, на котором будет решено, будет ли он заключен в СИЗО на время следствия.Накануне на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Таксист и пассажирка погибли, а шофер большегруза сбежал, но вскоре был задержан.По предварительным данным экстренных служб столицы, причиной аварии стала неисправность тормозной системы у грузовика. Назначены соответствующие экспертизы.Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (часть 6 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет, поскольку предполагаемый виновник скрылся с места трагедии.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель грузовика - 27-летний уроженец Белоруссии Вячеслав Пивовар, права ему выдали в Гомельской области в январе. Другой источник заявил агентству, что за грузовиком числятся 100 штрафов за различные нарушения, сейчас все они оплачены.

https://ria.ru/20221102/dtp-1828717057.html

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происшествия, москва, белоруссия, авто, россия