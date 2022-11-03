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ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/svo-1828851657.html
ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке
ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 03.11.2022
ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке
Украинские войска в ночь на четверг обстреляли завод "Стирол", повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия, есть раненый, сообщил мэр Горловки... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T07:35
2022-11-03T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
стирол
украина
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг обстреляли завод "Стирол", повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия, есть раненый, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия."Сегодня в 02:19 укронацисты подвергли обстрелу "Стирол". Вследствие прямых попаданий вражеских снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек ранен", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее в сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) говорилось, что украинские войска за 10 минут обстреляли Горловку в ДНР из орудий калибром 155 миллиметров, а также ракетами из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221103/zaes-1828836110.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, стирол, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Стирол, Украина, Россия, Происшествия
07:35 03.11.2022 (обновлено: 10:23 03.11.2022)
 
ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке

Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле ВСУ завода "Стирол", есть раненый

© Фото : Приходько РИК/TelegramРазрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу "Стирол" в Горловке
Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу "Стирол" в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг обстреляли завод "Стирол", повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия, есть раненый, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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"Сегодня в 02:19 укронацисты подвергли обстрелу "Стирол". Вследствие прямых попаданий вражеских снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек ранен", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее в сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) говорилось, что украинские войска за 10 минут обстреляли Горловку в ДНР из орудий калибром 155 миллиметров, а также ракетами из РСЗО HIMARS.
© Фото : Приходько РИК/TelegramРазрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу "Стирол" в Горловке
Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу "Стирол" в Горловке
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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