https://ria.ru/20221103/svo-1828851657.html

ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке

ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 03.11.2022

ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке

Украинские войска в ночь на четверг обстреляли завод "Стирол", повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия, есть раненый, сообщил мэр Горловки... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T07:35

2022-11-03T07:35

2022-11-03T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

стирол

украина

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828874270_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c4bf76a963732ede7ebeadbe9264d4d5.jpg

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг обстреляли завод "Стирол", повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия, есть раненый, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия."Сегодня в 02:19 укронацисты подвергли обстрелу "Стирол". Вследствие прямых попаданий вражеских снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек ранен", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее в сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) говорилось, что украинские войска за 10 минут обстреляли Горловку в ДНР из орудий калибром 155 миллиметров, а также ракетами из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828836110.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, стирол, украина, россия, происшествия