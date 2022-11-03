https://ria.ru/20221103/svo-1828850695.html

В Кривого Роге сообщили о разрушениях объекта энергетической инфраструктуры

В Кривого Роге сообщили о разрушениях объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 03.11.2022

В Кривого Роге сообщили о разрушениях объекта энергетической инфраструктуры

Мэр Кривого Рога сообщил о серьезных разрушениях объекта энергетической инфраструктуры, часть города без воды и света РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T07:23

2022-11-03T07:23

2022-11-03T07:23

специальная военная операция на украине

кривой рог

украина

в мире

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РИА Новости. Мэр Кривого Рога сообщил о серьезных разрушениях объекта энергетической инфраструктуры, часть города без воды и света

кривой рог

украина

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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кривой рог, украина, в мире