https://ria.ru/20221103/svo-1828850695.html
В Кривого Роге сообщили о разрушениях объекта энергетической инфраструктуры
В Кривого Роге сообщили о разрушениях объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 03.11.2022
В Кривого Роге сообщили о разрушениях объекта энергетической инфраструктуры
Мэр Кривого Рога сообщил о серьезных разрушениях объекта энергетической инфраструктуры, часть города без воды и света РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T07:23
2022-11-03T07:23
2022-11-03T07:23
специальная военная операция на украине
кривой рог
украина
в мире
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РИА Новости. Мэр Кривого Рога сообщил о серьезных разрушениях объекта энергетической инфраструктуры, часть города без воды и света
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РИА Новости
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кривой рог, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Украина, В мире
Материал дополняется
В Кривого Роге сообщили о разрушениях объекта энергетической инфраструктуры
Мэр Кривого Рога сообщил о серьезных разрушениях объекта энергетической инфраструктуры