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В Мелитополе прогремела серия взрывов
В Мелитополе прогремела серия взрывов - РИА Новости, 03.11.2022
В Мелитополе прогремела серия взрывов
Около 5-6 мощных взрывов прогремели в Мелитополе Запорожской области рано утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T07:13
2022-11-03T07:13
2022-11-03T07:14
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Около 5-6 мощных взрывов прогремели в Мелитополе Запорожской области рано утром, передает корреспондент РИА Новости.Серия последовательных взрывов прошла в районе 5.40-5.50 по местному времени.В администрации города заявили, что работала система ПВО."Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", — заверили власти.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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07:13 03.11.2022 (обновлено: 07:14 03.11.2022)
В Мелитополе прогремела серия взрывов
В Мелитополе Запорожской области рано утром прогремело около шести взрывов