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В Мелитополе прогремела серия взрывов - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/svo-1828850058.html
В Мелитополе прогремела серия взрывов
В Мелитополе прогремела серия взрывов - РИА Новости, 03.11.2022
В Мелитополе прогремела серия взрывов
Около 5-6 мощных взрывов прогремели в Мелитополе Запорожской области рано утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T07:13
2022-11-03T07:14
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
россия
украина
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Около 5-6 мощных взрывов прогремели в Мелитополе Запорожской области рано утром, передает корреспондент РИА Новости.Серия последовательных взрывов прошла в районе 5.40-5.50 по местному времени.В администрации города заявили, что работала система ПВО."Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", — заверили власти.
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мелитополь
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в мире, мелитополь, запорожская область, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Украина, Происшествия
07:13 03.11.2022 (обновлено: 07:14 03.11.2022)
 
В Мелитополе прогремела серия взрывов

В Мелитополе Запорожской области рано утром прогремело около шести взрывов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Около 5-6 мощных взрывов прогремели в Мелитополе Запорожской области рано утром, передает корреспондент РИА Новости.
Серия последовательных взрывов прошла в районе 5.40-5.50 по местному времени.
В администрации города заявили, что работала система ПВО.
"Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", — заверили власти.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская областьРоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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