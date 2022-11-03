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В Мелитополе прогремела серия взрывов

В Мелитополе прогремела серия взрывов - РИА Новости, 03.11.2022

В Мелитополе прогремела серия взрывов

Около 5-6 мощных взрывов прогремели в Мелитополе Запорожской области рано утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T07:13

2022-11-03T07:13

2022-11-03T07:14

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Около 5-6 мощных взрывов прогремели в Мелитополе Запорожской области рано утром, передает корреспондент РИА Новости.Серия последовательных взрывов прошла в районе 5.40-5.50 по местному времени.В администрации города заявили, что работала система ПВО."Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", — заверили власти.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

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в мире, мелитополь, запорожская область, россия, украина, происшествия