https://ria.ru/20221103/svo-1828847519.html

Власти Мелитополя сообщили о работе ПВО в городе

Власти Мелитополя сообщили о работе ПВО в городе - РИА Новости, 03.11.2022

Власти Мелитополя сообщили о работе ПВО в городе

Противовоздушная оборона сработала утром в четверг в Мелитополе Запорожской области, сообщили власти города. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T06:27

2022-11-03T06:27

2022-11-03T06:36

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

россия

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Противовоздушная оборона сработала утром в четверг в Мелитополе Запорожской области, сообщили власти города."Уважаемые жители Мелитополя! Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", - сообщается в Telegram-канале городской администрации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

запорожская область

россия

украина

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2022

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мелитополь, запорожская область, россия, украина, происшествия