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Власти Мелитополя сообщили о работе ПВО в городе - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/svo-1828847519.html
Власти Мелитополя сообщили о работе ПВО в городе
Власти Мелитополя сообщили о работе ПВО в городе - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Мелитополя сообщили о работе ПВО в городе
Противовоздушная оборона сработала утром в четверг в Мелитополе Запорожской области, сообщили власти города. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T06:27
2022-11-03T06:36
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
россия
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Противовоздушная оборона сработала утром в четверг в Мелитополе Запорожской области, сообщили власти города."Уважаемые жители Мелитополя! Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", - сообщается в Telegram-канале городской администрации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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мелитополь, запорожская область, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Украина, Происшествия
06:27 03.11.2022 (обновлено: 06:36 03.11.2022)
 
Власти Мелитополя сообщили о работе ПВО в городе

Власти Мелитополя в Запорожской области сообщили о работе ПВО

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМужчина идет по дороге в Мелитополе
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Противовоздушная оборона сработала утром в четверг в Мелитополе Запорожской области, сообщили власти города.
"Уважаемые жители Мелитополя! Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", - сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьРоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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