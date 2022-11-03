https://ria.ru/20221103/svo-1828847519.html
Власти Мелитополя сообщили о работе ПВО в городе
Власти Мелитополя сообщили о работе ПВО в городе - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Мелитополя сообщили о работе ПВО в городе
Противовоздушная оборона сработала утром в четверг в Мелитополе Запорожской области, сообщили власти города. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T06:27
2022-11-03T06:27
2022-11-03T06:36
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
россия
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Противовоздушная оборона сработала утром в четверг в Мелитополе Запорожской области, сообщили власти города."Уважаемые жители Мелитополя! Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает", - сообщается в Telegram-канале городской администрации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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мелитополь, запорожская область, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Украина, Происшествия
06:27 03.11.2022 (обновлено: 06:36 03.11.2022)
Власти Мелитополя сообщили о работе ПВО в городе
Власти Мелитополя в Запорожской области сообщили о работе ПВО