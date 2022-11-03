https://ria.ru/20221103/svo-1828838801.html

ВСУ выпустили по Горловке шесть ракет из HIMARS, сообщили в ДНР

ВСУ выпустили по Горловке шесть ракет из HIMARS, сообщили в ДНР - РИА Новости, 03.11.2022

ВСУ выпустили по Горловке шесть ракет из HIMARS, сообщили в ДНР

Украинские войска за 10 минут обстреляли Горловку в ДНР из орудий калибром 155 миллиметров, а также ракетами из РСЗО HIMARS, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T03:33

2022-11-03T03:33

2022-11-03T03:41

специальная военная операция на украине

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горловка

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Горловку в ДНР из орудий калибром 155 миллиметров, а также ракетами из РСЗО HIMARS, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:00 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 02:10 - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 6 ракет из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828836110.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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калининский район

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