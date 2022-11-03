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Власти Новой Каховки сообщили о работе ПВО и десяти взрывах - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/svo-1828832954.html
Власти Новой Каховки сообщили о работе ПВО и десяти взрывах
Власти Новой Каховки сообщили о работе ПВО и десяти взрывах - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Новой Каховки сообщили о работе ПВО и десяти взрывах
Система ПВО сработала в Новой Каховке в Херсонской области, зафиксировано более 10 воздушных взрывов, сообщает городская администрация. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T01:38
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специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
украина
в мире
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Система ПВО сработала в Новой Каховке в Херсонской области, зафиксировано более 10 воздушных взрывов, сообщает городская администрация."01.00. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО: больше 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горадминистрации.
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новая каховка
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новая каховка, херсонская область , украина, в мире, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Украина, В мире, Происшествия
01:38 03.11.2022 (обновлено: 01:39 03.11.2022)
 
Власти Новой Каховки сообщили о работе ПВО и десяти взрывах

Администрация Новой Каховки сообщила о работе ПВО, зафиксировано более десяти взрывов

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Система ПВО сработала в Новой Каховке в Херсонской области, зафиксировано более 10 воздушных взрывов, сообщает городская администрация.
"01.00. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО: больше 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горадминистрации.
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