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Власти Новой Каховки сообщили о работе ПВО и десяти взрывах

Власти Новой Каховки сообщили о работе ПВО и десяти взрывах - РИА Новости, 03.11.2022

Власти Новой Каховки сообщили о работе ПВО и десяти взрывах

Система ПВО сработала в Новой Каховке в Херсонской области, зафиксировано более 10 воздушных взрывов, сообщает городская администрация. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T01:38

2022-11-03T01:38

2022-11-03T01:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Система ПВО сработала в Новой Каховке в Херсонской области, зафиксировано более 10 воздушных взрывов, сообщает городская администрация."01.00. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО: больше 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горадминистрации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , украина, в мире, происшествия