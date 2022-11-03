https://ria.ru/20221103/svet-1829102410.html

В одной из башен Москва-Сити погас свет

В одной из башен Москва-Сити погас свет - РИА Новости, 03.11.2022

В одной из башен Москва-Сити погас свет

Свет погас в одной из башен "Москва-Сити" в российской столице, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:38

2022-11-03T19:38

2022-11-03T19:38

происшествия

цао

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

москва-сити

москва

свет

электричество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Свет погас в одной из башен "Москва-Сити" в российской столице, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Одна из башен "Москва-Сити" в российской столице в четверг вечером осталась без электричества. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, одна из башен, расположенная ближе к Третьему транспортному кольцу, обесточена."В 18.10 поступило сообщение о сработке сигнализации по адресу: ЦАО, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Признаков пожара не обнаружено", - сказал собеседник агентства в пресс-службе главка МЧС.Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

https://realty.ria.ru/20221006/moskva-siti-1821919841.html

цао

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, цао, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва-сити, москва, свет, электричество