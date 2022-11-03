https://ria.ru/20221103/svet-1829102410.html
В одной из башен Москва-Сити погас свет
В одной из башен Москва-Сити погас свет - РИА Новости, 03.11.2022
В одной из башен Москва-Сити погас свет
Свет погас в одной из башен "Москва-Сити" в российской столице, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:38
2022-11-03T19:38
2022-11-03T19:38
происшествия
цао
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва-сити
москва
свет
электричество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Свет погас в одной из башен "Москва-Сити" в российской столице, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Одна из башен "Москва-Сити" в российской столице в четверг вечером осталась без электричества. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, одна из башен, расположенная ближе к Третьему транспортному кольцу, обесточена."В 18.10 поступило сообщение о сработке сигнализации по адресу: ЦАО, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Признаков пожара не обнаружено", - сказал собеседник агентства в пресс-службе главка МЧС.Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.
https://realty.ria.ru/20221006/moskva-siti-1821919841.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, цао, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва-сити, москва, свет, электричество
Происшествия, ЦАО, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Москва-Сити, Москва, свет, Электричество
В одной из башен Москва-Сити погас свет
Одна из башен Москва-Сити осталась без электричества