Рейтинг@Mail.ru
В одной из башен Москва-Сити погас свет - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/svet-1829102410.html
В одной из башен Москва-Сити погас свет
В одной из башен Москва-Сити погас свет - РИА Новости, 03.11.2022
В одной из башен Москва-Сити погас свет
Свет погас в одной из башен "Москва-Сити" в российской столице, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:38
2022-11-03T19:38
происшествия
цао
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва-сити
москва
свет
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815220280_0:312:3088:2048_1920x0_80_0_0_d6c1fa6a30596db9e01c1705b28efb2c.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Свет погас в одной из башен "Москва-Сити" в российской столице, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Одна из башен "Москва-Сити" в российской столице в четверг вечером осталась без электричества. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, одна из башен, расположенная ближе к Третьему транспортному кольцу, обесточена."В 18.10 поступило сообщение о сработке сигнализации по адресу: ЦАО, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Признаков пожара не обнаружено", - сказал собеседник агентства в пресс-службе главка МЧС.Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.
https://realty.ria.ru/20221006/moskva-siti-1821919841.html
цао
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815220280_114:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_12cd5a0704ed4c7b0b74e4c47774e4f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, цао, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва-сити, москва, свет, электричество
Происшествия, ЦАО, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Москва-Сити, Москва, свет, Электричество
19:38 03.11.2022
 
В одной из башен Москва-Сити погас свет

Одна из башен Москва-Сити осталась без электричества

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкКомплекс зданий международного делового центра "Москва-Сити"
Комплекс зданий международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Комплекс зданий международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Свет погас в одной из башен "Москва-Сити" в российской столице, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Одна из башен "Москва-Сити" в российской столице в четверг вечером осталась без электричества. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, одна из башен, расположенная ближе к Третьему транспортному кольцу, обесточена.
"В 18.10 поступило сообщение о сработке сигнализации по адресу: ЦАО, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Признаков пожара не обнаружено", - сказал собеседник агентства в пресс-службе главка МЧС.
Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.
Небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:52
Консультанты оценили стоимость всех небоскребов "Москва-Сити"
 
ПроисшествияЦАОМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМосква-СитиМосквасветЭлектричество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала