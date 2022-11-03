https://ria.ru/20221103/sud-1829139188.html

В Саратове будут судить мошенника, обманувшего более 70 пенсионеров

В Саратове будут судить мошенника, обманувшего более 70 пенсионеров - РИА Новости, 03.11.2022

В Саратове будут судить мошенника, обманувшего более 70 пенсионеров

Житель Архангельской области предстанет перед судом в Саратове по обвинению в участии в преступном сообществе, связанном с обманом более 70 пенсионеров на общую РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:23

2022-11-03T23:23

2022-11-03T23:23

происшествия

жилье

саратов

архангельская область

россия

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САРАТОВ, 3 ноя - РИА Новости. Житель Архангельской области предстанет перед судом в Саратове по обвинению в участии в преступном сообществе, связанном с обманом более 70 пенсионеров на общую сумму более 5 миллионов рублей, сообщила прокуратура Саратовской области.По версии следствия, в период с 25 ноября 2019-го по 14 мая 2021 года участник преступного сообщества под предлогом оказания юридической помощи сообщал жителям Архангельской области ложную информацию о том, что за плату поможет увеличить пенсионные выплаты, получить компенсацию за аварийное жилье и решить другие вопросы. Следователи установили, что фактически оказывать юридические услуги обвиняемый не планировал, чем причинил более 70 гражданам ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей."Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Архангельской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе", частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"... Дело направлено в Волжский районный суд Саратова для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Санкции этих статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.Уточняется, что с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а в отношении других членов преступного сообщества расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20221103/raschlenenie-1829010650.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, саратов, архангельская область, россия