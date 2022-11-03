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В Саратове будут судить мошенника, обманувшего более 70 пенсионеров - РИА Новости, 03.11.2022
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В Саратове будут судить мошенника, обманувшего более 70 пенсионеров
В Саратове будут судить мошенника, обманувшего более 70 пенсионеров - РИА Новости, 03.11.2022
В Саратове будут судить мошенника, обманувшего более 70 пенсионеров
Житель Архангельской области предстанет перед судом в Саратове по обвинению в участии в преступном сообществе, связанном с обманом более 70 пенсионеров на общую РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:23
2022-11-03T23:23
происшествия
жилье
саратов
архангельская область
россия
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САРАТОВ, 3 ноя - РИА Новости. Житель Архангельской области предстанет перед судом в Саратове по обвинению в участии в преступном сообществе, связанном с обманом более 70 пенсионеров на общую сумму более 5 миллионов рублей, сообщила прокуратура Саратовской области.По версии следствия, в период с 25 ноября 2019-го по 14 мая 2021 года участник преступного сообщества под предлогом оказания юридической помощи сообщал жителям Архангельской области ложную информацию о том, что за плату поможет увеличить пенсионные выплаты, получить компенсацию за аварийное жилье и решить другие вопросы. Следователи установили, что фактически оказывать юридические услуги обвиняемый не планировал, чем причинил более 70 гражданам ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей."Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Архангельской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе", частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"... Дело направлено в Волжский районный суд Саратова для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Санкции этих статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.Уточняется, что с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а в отношении других членов преступного сообщества расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20221103/raschlenenie-1829010650.html
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происшествия, жилье, саратов, архангельская область, россия
Происшествия, Жилье, Саратов, Архангельская область, Россия
23:23 03.11.2022
 
В Саратове будут судить мошенника, обманувшего более 70 пенсионеров

В Саратове будут судить члена преступного сообщества за обман более 70 пенсионеров

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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САРАТОВ, 3 ноя - РИА Новости. Житель Архангельской области предстанет перед судом в Саратове по обвинению в участии в преступном сообществе, связанном с обманом более 70 пенсионеров на общую сумму более 5 миллионов рублей, сообщила прокуратура Саратовской области.
По версии следствия, в период с 25 ноября 2019-го по 14 мая 2021 года участник преступного сообщества под предлогом оказания юридической помощи сообщал жителям Архангельской области ложную информацию о том, что за плату поможет увеличить пенсионные выплаты, получить компенсацию за аварийное жилье и решить другие вопросы. Следователи установили, что фактически оказывать юридические услуги обвиняемый не планировал, чем причинил более 70 гражданам ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.
"Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Архангельской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ "Участие в преступном сообществе", частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"... Дело направлено в Волжский районный суд Саратова для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Санкции этих статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Уточняется, что с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а в отношении других членов преступного сообщества расследование уголовного дела продолжается.
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