Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/sud-1829031648.html
Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы
Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы - РИА Новости, 03.11.2022
Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы
Таганский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО водителя грузовика, устроившего аварию с двумя жертвами в центре столицы, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:23
2022-11-03T16:23
происшествия
москва
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО водителя грузовика, устроившего аварию с двумя жертвами в центре столицы, сообщает прокуратура Москвы."С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 января 2023 года", - сказано в релизе в Telegram-канале ведомства.Сейчас молодому человеку предъявлено обвинение, и сам он в ходе процесса заявил, что вину признает, раскаивается, и не возражал против ареста, отмечает прокуратура.Накануне на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Таксист и пассажирка погибли, а шофер большегруза сбежал, но вскоре был задержан.По предварительным данным экстренных служб столицы, причиной аварии стала неисправность тормозной системы у грузовика. Назначены соответствующие экспертизы.Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (часть 6 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет, поскольку предполагаемый виновник скрылся с места трагедии.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель грузовика - 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар, права ему выдали в Гомельской области в январе. Другой источник заявил агентству, что за грузовиком числятся 100 штрафов за различные нарушения, сейчас все они оплачены.
https://ria.ru/20221024/avariya-1826175874.html
москва
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, белоруссия
Происшествия, Москва, Россия, Белоруссия
16:23 03.11.2022
 
Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы

Таганский суд заключил в СИЗО водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО водителя грузовика, устроившего аварию с двумя жертвами в центре столицы, сообщает прокуратура Москвы.
"С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 января 2023 года", - сказано в релизе в Telegram-канале ведомства.
Сейчас молодому человеку предъявлено обвинение, и сам он в ходе процесса заявил, что вину признает, раскаивается, и не возражал против ареста, отмечает прокуратура.
Накануне на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Таксист и пассажирка погибли, а шофер большегруза сбежал, но вскоре был задержан.
По предварительным данным экстренных служб столицы, причиной аварии стала неисправность тормозной системы у грузовика. Назначены соответствующие экспертизы.
Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (часть 6 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет, поскольку предполагаемый виновник скрылся с места трагедии.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель грузовика - 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар, права ему выдали в Гомельской области в январе. Другой источник заявил агентству, что за грузовиком числятся 100 штрафов за различные нарушения, сейчас все они оплачены.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 09:55
При аварии в тоннеле в Москве погиб человек
 
ПроисшествияМоскваРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала