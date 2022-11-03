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Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы
Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы - РИА Новости, 03.11.2022
Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы
Таганский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО водителя грузовика, устроившего аварию с двумя жертвами в центре столицы, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:23
2022-11-03T16:23
2022-11-03T16:23
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО водителя грузовика, устроившего аварию с двумя жертвами в центре столицы, сообщает прокуратура Москвы."С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 января 2023 года", - сказано в релизе в Telegram-канале ведомства.Сейчас молодому человеку предъявлено обвинение, и сам он в ходе процесса заявил, что вину признает, раскаивается, и не возражал против ареста, отмечает прокуратура.Накануне на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Таксист и пассажирка погибли, а шофер большегруза сбежал, но вскоре был задержан.По предварительным данным экстренных служб столицы, причиной аварии стала неисправность тормозной системы у грузовика. Назначены соответствующие экспертизы.Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (часть 6 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет, поскольку предполагаемый виновник скрылся с места трагедии.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель грузовика - 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар, права ему выдали в Гомельской области в январе. Другой источник заявил агентству, что за грузовиком числятся 100 штрафов за различные нарушения, сейчас все они оплачены.
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Происшествия, Москва, Россия, Белоруссия
Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы
Таганский суд заключил в СИЗО водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Таганский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО водителя грузовика, устроившего аварию с двумя жертвами в центре столицы, сообщает
прокуратура Москвы.
"С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 января 2023 года", - сказано в релизе в Telegram-канале ведомства.
Сейчас молодому человеку предъявлено обвинение, и сам он в ходе процесса заявил, что вину признает, раскаивается, и не возражал против ареста, отмечает прокуратура.
Накануне на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Таксист и пассажирка погибли, а шофер большегруза сбежал, но вскоре был задержан.
По предварительным данным экстренных служб столицы, причиной аварии стала неисправность тормозной системы у грузовика. Назначены соответствующие экспертизы.
Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (часть 6 статьи 264 УК РФ
). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет, поскольку предполагаемый виновник скрылся с места трагедии.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель грузовика - 27-летний житель Белоруссии
Вячеслав Пивовар, права ему выдали в Гомельской области
в январе. Другой источник заявил агентству, что за грузовиком числятся 100 штрафов за различные нарушения, сейчас все они оплачены.